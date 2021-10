Tiger Shroff ने बीच सड़क अपने ही सॉन्ग 'Unbelievable' पर किया जोरदार डांस, बार-बार देखा जा रहा Video

टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) अपना ये डांस वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में देख सकता है कि, टाइगर बीच पर डांस कर रहे हैं. वीडियो में उनका शानदार अंदाज देखने को मिल रहा है. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'अपने खुद के गाने का पूर्वाभ्यास करना मेरे लिए अब तक का सबसे कठिन काम है ... काफी समय हो गया है। #Unbelievable रूप से जंग'. वहीं फैन्स उनके इस जबरदस्त स्टाइल और डांस को देख काफी इम्प्रेस हुए हैं और जमकर कमेंट कर उनकी तारीफ कर रहे है. एक फैन ने लिखा है 'Super! Body language so much like your dad', तो दूसरे ने लिखा है 'Ur rocking man'.

बता दें कि टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म गणपत का भी टीजर कुछ दिन पहले ही रिलीज किया गया था. इस फिल्म में उनके साथ कृति सेनन नजर आएंगी इस फिल्म का निर्माण वशु भगनान, पूजा एंटरटेनमेंट और गुड कंपनी मिलकर कर रही है. पहली बार नहीं जब दोनों स्टार साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे. इससे पहले भी दोनों 'हीरोपंती' में नजर आ चुके हैं. टाइगर को लेकर 'हीरोपंती 2' का भी ऐलान हो चुका है.