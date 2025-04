साउथ की इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर गदर, आधी रात को बसों में भरकर फिल्म देखने पहुंचे दर्शक- वीडियो वायरल

मलयालम सिनेमा के प्रशंसकों का उत्साह चरम पर है, क्योंकि उनके फेवरिट एक्टर मोहनलाल की फिल्म थुडरम रिलीज हुई है. फिल्म रिलीज होना अलग बात है, लेकिन अगर उस फिल्म की कहानी भी शानदार हो तो कहने ही क्या. ऐसा ही कुछ थुडरम के साथ भी देखने को मिल मिल रहा है. 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को देखने का फैन्स का जोश बहुत ही कमाल का नजर आ रहा है. फिल्म को देखने के लिए लोग बस बुक करके थिएटरों तक पहुंच रहे हैं. कन्नूर के लिबर्टी सिनेमा में तीसरे दिन रात 12 बजे के शो के दौरान भारी भीड़ देखी गई.

एक्स पर एबी जॉर्ज ने अपनी पोस्ट में इस उत्साह को साझा करते हुए लिखा, 'बुजुर्ग अपने बेटे को देखने आ रहे हैं, युवा अपने बड़े भाई को, और बच्चे अपने सुपरमैन लालेट्टा को देखने थिएटरों में उमड़ पड़े हैं.' इस फिल्म ने सभी आयु वर्ग के लोगों को आकर्षित किया है. फैन्स का कहना है कि यह फिल्म उनकी भावनाओं को छूती है और मलयालम सिनेमा की किस्सागोई की असली ताकत को दिखाती है.

Crowds are coming to theatres by booking entire buses! Kannur Liberty 3rd day 12 am show scenes for #Thudarum



Malayalees are rushing to theatres to celebrate their favourite man's comeback in full glory...

Elders are coming to see their son...

Youths are coming to see… pic.twitter.com/cw68VPtdq7