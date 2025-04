Thudarum Box Office Collection: 64 के हीरो ने बॉक्स ऑफिस पर सबको चटा दी धूल, फिल्म मे 5 दिन में की बजट से तीन गुना कमाई

हिंदी फिल्मों की कलेक्शन देखी जाए तो बॉलीवुड को साल 2024 में अभी तक एक हिट फिल्म मिली है. ये फिल्म है विक्की कौशल की छावा. इसके अलावा बॉलीवुड कमजोर कहानियों, रीमेक और सीक्वल के साथ पूरी तरह हाथ पैर मार चुका है लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी है. हालांकि भारत में हर फिल्म इंडस्ट्री खाली हाथ नहीं है. साउथ की तरफ एक इंडस्ट्री है जो हर महीने एक नए नगीने के साथ दर्शकों के सामने आ रही है. हम यहां मलयालम फिल्म इंडस्ट्री (मॉलीवुड) की बात कर रहे हैं. वही इंडस्ट्री जहां हर महीने कुछ ना कुछ बड़ा देखने को मिल रहा है. हाल ही में रिलीज हुई फिल्म थुडरम ने अपने पहले वीकेंड में शानदार परफॉर्म करते हुए अब वर्ल्डवाइड 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. रिलीज की बात करें तो ये फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज हुई थी. इसे थियेटर में आए बस 5 ही दिन हुए हैं.

मोहनलाल की थुडरम ने तीन दिन में 67 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली थी. इसने पिछली फिल्म ‘आडुजीवितम' के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. आडुजीवितम ने अपने पहले चार दिन में 64.2 करोड़ रुपये कमाए थे. थुडरम का बजट लगभग 30 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. ऐसे में फिल्म अपने बजट को दोगुना सिर्फ तीन दिन के अंदर ही वसूल कर चुकी थी. अब ये आंकड़ा तीन गुना पर पहुंच गया है.

100 CRORES+ WORLDWIDE 🔥 #Thudarum in 100+ Crores club 🔥

11th one from Malayalam Land... 4th one from the INDUSTRY's BIGGEST BRAND MOHANLAL 👏🔥 ALL-TIME RECORD. pic.twitter.com/Dt0xqkd8cU