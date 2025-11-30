16 की उम्र में डेब्यू, 34 में सुसाइड, रजनीकांत से विजय थलपति तक...,जैसे सुपरस्टार्स की बनी हीरोइन

सिनेमा की चकाचौंध दुनिया कई एक्टर्स-एक्ट्रेस के जीवन के लिए अंधकार बन गईं. कईयों के करियर ही नहीं बन पाएं, तो जिन्हें थोड़ी बहुत शोहरत मिली भी, तो उनमें से कुछ ने आत्महत्या कर जीवन लीला समाप्त कर ली. कुछेक को बीमारी लील गई. बात करेंगे उस साउथ एक्ट्रेस की, जिसने साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत, मोहनलाल, ममूटी और विजय थलपति संग काम किया था. 16 साल की उम्र में डेब्यू करने वाली इस एक्ट्रेस ने 34 साल की उम्र में सुसाइड कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी. इस एक्ट्रेस की मौत की वजह सर्जरी थी, जिसके असफल होने की वजह से वह लकवाग्रस्त हो गई थी.



40 फिल्मों में कर चुकी थीं काम

बात कर रहे हैं तमिल एक्ट्रेस विजी अवस्थ की, जो साल 1966 में पैदा हुईं और साल 2000 में सुसाइड कर मौत के मुंह में समा गईं. विजी ने गंगाई अमारन की फिल्म कोझी कुवुथु से डेब्यू किया था और बहुत जल्द तमिल सिनेमा में पॉपुलर हो गयी थीं. अपने पूरे करियर में एक्ट्रेस ने 40 फिल्मों में काम किया था. इसमें उन्होंने रजनीकांत, मोहनलाल, ममूटी और विजय थलपति संग भी काम किया था. एक्ट्रेस की एक्टिंग को कई बार तारीफ भी मिली. 1990 के मध्य में एक्ट्रेस की जिंदगी में ऐसा भूचाल आया कि उनकी जिंदगी तबाह ही नहीं, बल्कि खत्म ही हो गई. वह विजय थलापति की फिल्म पुवे उनक्कगा की शूटिंग के दौर कूले और कमर दर्द से जूझ रही थीं. इसके बाद साल 1996 में चेन्नई के अपोलो अस्पताल में उनकी स्पाइनल सर्जरी हुई, लेकिन सर्जरी असफल साबित हुई, जिससे एक्ट्रेस के शरीर में गंभीर संक्रमण फैल गया और उन्हें लकवा मार गया.



कमबैक में हुई फेल

इसके बाद उनकी कई सर्जरी हुई और जिससे वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गईं. विजी ने गलत सर्जरी करने पर अस्पताल के खिलाफ केस भी किया था.इस केस में उन्हें 30 हजार रुपये मुआवजा मिला था. अपनी रिकवरी के दौरान एक्ट्रेस अंदर से टूट चुकी थीं. वहीं, उनकी पर्सनल जिंदगी भी बर्बाद हो गई थी. साल 2000 में एक्ट्रेस ने फिल्म सिम्मासनम से कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन एक्ट्रेस की किस्मत ने साथ नहीं दिया. 27 नवंबर 2000 को 34 साल की उम्र में सुसाइड कर ली. इस केस में डायरेक्टर ए.आर रमेश अपनी पत्नी सुमति और उनके दोस्त चिन्नास्वामी को कस्टडी में लिया गया था, लेकिन जांच के बाद छोड़ दिया गया.