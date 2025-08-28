विज्ञापन

वो डायरेक्टर, जिसे छोटी सी बात के लिए किया गया था फिल्म से बाहर, बाद में बनाकर दिखाई 9000 करोड़ की फिल्में

इस डायरेक्टर को एक छोटी सी बात के लिए फिल्म से आउट कर दिया गया था. लेकिन बाद में इन्होंने अपने काम से लोगों का मुंह बंद कर दिया. इन्होंने इंडस्ट्री को ऐसी फिल्में दी, जिसका तोड़ आज भी नहीं है.

Read Time: 3 mins
Share
वो डायरेक्टर, जिसे छोटी सी बात के लिए किया गया था फिल्म से बाहर, बाद में बनाकर दिखाई 9000 करोड़ की फिल्में
कभी छोटी से बात पर गई नौकरी, फिर बनाई 9000 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म
नई दिल्ली:

मौजूदा साल में रिलीज हुई मैट शाकमैन की फिल्म 'फैंटास्टिक फोर- फर्स्ट स्टेप्स' की तुलना लोग हली फिल्म टिम स्टोरी की 'फैंटास्टिक फोर' से कर रहे हैं. 'फैंटास्टिक फोर' आज से दो दशक पहले रिलीज हुई थी. यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है. डायरेक्टर क्रिस कोलंबस को बहुत ज्यादा राय देने के चलते फिल्म से दूर कर दिया गया था. वह इस फिल्म को बनाने वाले थे. हालांकि वह इस फिल्म के एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर में से एक थे. क्रिस ने कई फिल्में बनाई हैं, जिसमें होम अलोन, होम अलोन 2: लास्ट इन न्यूयॉर्क और स्टेपमॉम शामिल हैं. अपने हालिया पॉडकास्ट इंटरव्यू में क्रिस कोलंबस ने अपनी फिल्म जर्नी पर बात की और अपने अनुभव साझा किए.

राय देने पर गई नौकरी

कोलंबस ने इस पॉडकास्ट में बताया, 'हमारी एक टीम थी और हम एक फिल्म बनाने वाले थे, जिसे मैं प्रोड्यूस करने जा रहा था, मैं डायरेक्टर से मिला और अपने कुछ विचार साझा किए, मैंने कहा कि इस फिल्म के कुछ पार्ट फैंटास्टिक फोर के मेकर जैक किर्बी जैसा और मार्वल के सिल्वर एज जैसा लगना चाहिए. मैं जब घर पहुंचा तो मुझे 20th Century Fox से कॉल आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा राय दे रहा हूं'.

Latest and Breaking News on NDTV

दरअसल, क्रिस इसे एक सुपरहीरो फिल्म बनाना चाहते थे. इतना ही नहीं उनका सपना था कि वह टोबी मैगइरे स्टारर पहली स्पाइडर मैन (2002) को भी डायरेक्ट करें, लेकिन यह फिल्म सैम रेमी के हाथों में चली गई.

दो फिल्में और कमाई  9 हजार करोड़

क्रिस कोलंबस को फिल्म फैंटास्टिक फोर से बाहर होने का बहुत दुख हुआ और फिर वह सुपरहीरो फिल्मों में हाथ नहीं आजमा सके. लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने हॉलीवुड की हिट फ्रैंचाइजी में से एक हैरी पॉटर की पहली दो फिल्मों को डायरेक्ट किया. क्रिस की बेटी ने उन्हें जेके राउलिंग की किताबें पढ़ने के लिए कहा, जहां से उन्हें अच्छी-अच्छी कहानियां मिलीं. इन्हीं कहानियों में से एक को जब वॉर्नर ब्रदर्स से फिल्म को हरी झंडी मिल गई तो फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर टेंशन बढ़ गई. यह फिल्म थी हैरी पॉटर.

आखिर में उन्हें डैनियल रैडक्लिफ के पेरेंट्स को हैरी पॉटर के रोल के लिए मनाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी. फिर क्रिस ने 'हैरी पॉटर एंड द सॉसरर्स स्टोन' (2001) और 'हैरी पॉटर एंड द चैंबर ऑफ सीक्रेट्स' (2002) को डायरेक्ट किया और इन दोनों फिल्मों ने  करीब $1.026 बिलियन (करीब 8,985.15 करोड़) रुपये का कलेक्शन किया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chris Columbus, Fantastic Four, Harry Potter, Harry Potter Director
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com