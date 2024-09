73 साल की उम्र में बड़-बड़े गुंडों से टकराने को तैयार साउथ का ये सुपरस्टार, पिछले साल दी थी 650 करोड़ की ब्लॉकबस्टर, फिर धाक जमाने को तैयार

साउथ के इस सुपरस्टार की उम्र 73 साल है. लेकिन अपनी अगली फिल्म में वे साउथ के बड़े-बड़े ऑनस्क्रीन गुंडों से टकराने के लिए तैयार हैं. इस एक्टर की आखिरी फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 650 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और उनका किरदार भी यादगार रहा था. क्या आप इस एक्टर के नाम का अनुमान लगा पाए? अगर नहीं तो लीजिए हम आपको बताए देते हैं. ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि रजनीकांत हैं, जिन्हें उन्हें फैन्स प्यार से 'थलाइवा' के नाम से भी जानते हैं. यहां हम जिक्र उनकी अगली फिल्म कूली का कर रहे हैं जिसकी स्टारकास्ट हर दिन के साथ और भी दिलचस्प होती जाती रही है.

रजनीकांत की फिल्म कूली का टीजर कुछ समय पहले रिलीज हुआ था. जिसने फैन्स को जबरदस्त एक्साइटेड कर दिया था. अब कुछ कुछ अंतराल पर फिल्म के साथ नए स्टार के जुड़ने की खबर आ जाती है. कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि तेलुगू सुपरस्टार नागार्जुन फिल्म में नजर आएंगे और लेटेस्ट खबर यह है कि कन्नड़ सुपरस्टार उपेंद्र कूली के साथ कलीशा के किरदार के तौर पर जुड़े हैं. इस कैरेक्टर पोस्टर में उनका अंदाज बहुत ही खतरनाक लग रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं कि रजनीकांत के साथ उनकी टक्कर भी कमाल की रहने वाली है. कूली में रजनीकांत, नागार्जुन, उपेंद्र, श्रुति हासन और सत्यराज लीड रोल में हैं.

Kicked to have @nimmaupendra sir joining the cast of #Coolie as #Kaleesha



