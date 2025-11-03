66 साल की हीरोइन के साथ होते थे रोमांटिक सीन, कैमरा ऑफ होते ही पैर छूकर माफी मांगता था हीरो

आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल तो आपने देखी ही होगी. फिल्म का नाम सुनते ही उसके एक से बढ़कर एक कॉमेडी सीन और फनी डायलॉग दिमाग में घूमने लगते हैं. इस फिल्म को लिखने वाले हैं नरेश कथूरिया और ये केवल लेखक ही नहीं बड़े मजेदार कलाकार भी हैं. जी हां इन्होंने कई हिट पंजाबी कॉमेडी फिल्मों में शानदार काम किया है और साथ ही साथ कहानियां भी लिखी हैं. अब नरेश खुद अपनी एक फिल्म के साथ बड़ी स्क्रीन पर आ रहे हैं. अपनी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहानी तो इन्होंने लिखी है ही लेकिन ये कहानी के साथ-साथ ये फिल्म में लीड हीरो भी हैं. जी हां पंजाबी फिल्मों के हिट राइटर और एक्टर नरेश कथूरिया अब खुद को लीड एक्टर के तौर पर लॉन्च कर रहे हैं. इस फिल्म के लिए उन्होंने अपना करियर और घर तक दांव पर लगा दिया.

रिस्क लेकर खुद के लिए की मेहनत

नरेश कथूरिया 'हैप्पी खुश हो गया' नाम से एक पंजाबी फिल्म लेकर आ रहे हैं. इसमें एक लड़के की कहानी है जो कि एक अमीर परिवार को ठगने के लिए पहुंचता है और कहता है कि वह पिछले जन्म में उनका बेटा था. कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि पिछले जन्म की उसकी पत्नी भी जिंदा है. इस पत्नी की एंट्री के बाद कहानी में बड़े ही मजेदार ट्विस्ट और कॉमेडी सीन देखने को मिलते हैं. बता दें कि इस फिल्म में नरेश कथूरिया की हीरोइन सीनियर एक्ट्रेस गुरप्रीत भंगू हैं. उनकी उम्र 66 साल है.

नरेश ने बताया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने खुद को चार साल का टाइम दिया. इस बीच उन्होंने किसी और कहानी और प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया. उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता था कि कोई कहे कि नरेश ने दूसरी फिल्मों में इतना शानदार काम किया और अपनी बारी में मिसफायर हो गया. इसलिए मैंने इस कहानी को 100 पर्सेंट दिया. मुझे यकीन है कि जो दर्शक एक बार फिल्म का ट्रेलर देख लेगा वह फिल्म देखे बिना नहीं रह पाएगा.