धर्मा प्रोडक्शंस की दो फिल्मों में वमिका गब्बी की एंट्री, शकुन बत्रा के साथ भी जुड़ने की चर्चा

बॉलीवुड में इस वक्त वामिका गब्बी के अच्छे दिन चल रहे हैं और उन्हें एक के बाद एक अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं.

नई दिल्ली:

कुकू की कुंडली में भुवन बाम के साथ नजर आने जा रहीं वमिका गब्बी की इस फिल्म का ऐलान हाल ही में हुआ था. यह उनका धर्मा प्रोडक्शंस के साथ पहला प्रोजेक्ट है. अब इंडस्ट्री में चर्चा है कि वमिका धर्मा और शकुन बत्रा के साथ फिल्म करने जा रही हैं. बत्रा इससे पहले एक मैं और एक तू, कपूर एंड सन्स और गहराइयां जैसी फिल्में बना चुके हैं और भावनाओं व रिश्तों पर आधारित कहानियों के लिए जाने जाते हैं.

सूत्रों के अनुसार, दोनों प्रोजेक्ट्स के बीच समय का अंतर बेहद कम है. यानी एक ही बैनर के साथ लगातार दो फिल्में करने का मौका वमिका को मिला है. हालांकि दूसरी फिल्म को लेकर न टाइटल सामने आया है, न बाकी कास्ट और न ही कहानी की पुष्टि, लेकिन कहा जा रहा है कि यह या तो सोलो कैरेक्टर-ड्रिवन कहानी हो सकती है या फिर मल्टीस्टारर प्रोजेक्ट.

वमिका ने पिछले साल और इस साल कई अलग-अलग जॉनर की फिल्मों में काम किया है. हाल ही में वह राजकुमार राव के साथ नजर आई थीं. आने वाले महीनों में उनके पास G2, पति पत्नी और वो 2 (जिसमें उनके साथ आयुष्मान खुराना, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह होंगे), भूल बंगला और कुकू की कुंडली जैसी फिल्में हैं.

अगर धर्मा के दोनों प्रोजेक्ट्स पर आधिकारिक मुहर लगती है, तो ये उनके करियर में तेजी से उभरने का संकेत होगा. इंडस्ट्री के लिए यह भी देखने लायक होगा कि वह लाइट-हार्टेड रोमांस और इमोशनल ड्रामा—दोनों तरह की कहानियों में खुद को किस तरह साबित करती हैं.

