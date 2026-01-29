विज्ञापन

अगर आप हॉरर-कॉमेडी फिल्म देखने के शौकीन हैं तो जियो हॉट स्टार पर मलयालम फिल्म सर्वम माया देख सकते हैं.

नास्तिक शख्स, पुजारी परिवार और भटकती आत्मा... वीकेंड पर मिस ना करें जियो हॉटस्टार पर 8.0 IMDb रेटिंग वाली ये ब्लॉकबस्टर मूवी
जियो हॉटस्टार पर देखें सर्वम माया
नई दिल्ली:

अगर आप इन दिनों लगातार एक्शन, रोमांस और साइंस फिक्शन फिल्म या सीरीज देख-देखकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग देखना चाह रहे हैं तो आप मलयालम फिल्म ‘सर्वम माया' देख सकते हैं. इस फिल्म को 25 दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था जिसे लोगों ने काफी पसंद किया. सिनेमाघरों के बाद अब इसे ओटीटी पर रिलीज किया जा रहा है. ‘सर्वम' माया 30 जनवरी 2026 को जियो हॉट स्टार पर रिलीज हो रही है. जिन लोगों ने इसे थिएटर्स में देख लिया है उन्हें तो इसकी कहानी पता है, लेकिन जो देखने का प्लान बना रहे हैं उन्हें हम बता देते हैं कि ‘सर्वम माया' की कहानी क्या है.

एक नास्तिक, जिसे मिली एक आत्मा

सर्वम माया एक फैंटेसी हॉरर-कॉमेडी फिल्म है जो प्रभेंदु नाम के एक नास्तिक शख्स की कहानी है. प्रभेंदु पेशे से गिटारिस्ट है, लेकिन उसका परिवार पुजारियों से भरा हुआ है. प्रभेंदु भगवान, पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता इसलिए वो अपने रीति-रिवाजों को छोड़ एक म्यूजिशियन के तौर पर जिंदगी जीने का फैसला करता है, लेकिन इस रास्ते में उसे कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिनसे हारकर वो अपने गांव पलक्कड़ वापस आ जाता है और यहां अपने पुजारी कजिन भाई के साथ काम करता है. 

एक दिन नास्तिक प्रभेंदु और उसका भाई एक वकील के यहां भूत भगाने की रस्म करने जाते हैं, इस दौरान प्रभेंदु को वहां एक आत्मा होने का एहसास होता है, लेकिन मजेदार बात ये होती है कि वो आत्म केवल प्रभेंदु को दिखती है जिसे वो ‘डेलुलु' नाम देता है. धीरे-धीरे दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता बन जाता है. इस बीच कुछ दिन बाद एक और लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम है साध्या जो मुंबई के एक बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर की मैनेजर है. इसके बाद प्रभेंदु, डेलुलु और साध्या की कहानी में कैसे-कैसे ट्विस्ट आते हैं ये देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी.

सर्वम माया ने की जबरदस्त कमाई

ओटीटी पर ये फिल्म किस नंबर पर ट्रेंड करेगी ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा लेकिन निविन पॉली की इस फिल्म ने कमाई के मामले में सबको चौंका दिया है. महज 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 143 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. ये निविन के करियर की पहली फिल्म है जो 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है. फिल्म का डायरेक्शन और राइटिंग अखिल सत्यन ने की है.

Sarvam Maya Review, Malyalam Movie
