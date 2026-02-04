विज्ञापन

चाइल्ड आर्टिस्ट से स्टार, एक ही डायरेक्टर संग 13 फिल्म, 10 साल छोटे एक्टर से शादी, बच्ची को पहचान पाए आप?

4 फरवरी, 1974 को मुंबई में जन्मीं इस टॉप एक्ट्रेस ने एक ही डायरेक्टर के साथ लगातार 13 फिल्में की और शोहरत की बुलंदी हासिल की. लेकिन इसी गलती ने जल्द ही उनके स्टारडम को धुंधला कर दिया. क्या आप इस बच्ची को पहचान पाए?

फोटो में दिख रही ये बच्ची बड़ी होकर बनी स्टार

बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हुए जिन्होंने अभिनय और कला को नए सिरे से तराशा. आज हम ऐसी ही एक अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, जिसने एक नए दौर की शुरुआत की. उन्होंने सेंसुअलिटी को नई परिभाषा दी. वह जितनी सेंसुअल लगती उतनी ही मासूम भी. महज 6 साल की उम्र से एक्टिंग कर रही इस एक्ट्रेस का आज जन्मदिन भी हैं. 4 फरवरी, 1974 को मुंबई में जन्मीं इस एक्ट्रेस ने एक ही डायरेक्टर के साथ लगातार 13 फिल्में की और शोहरत की बुलंदी हासिल की. लेकिन इसी गलती ने जल्द ही उनके स्टारडम को धुंधला कर दिया.

हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर की. उर्मिला मातोंडकर खूबसूरती और ग्रेस की मिसाल थीं. आज भी 'हाय रामा ये क्या हुआ' गाने में उनका सेंसुअल डांस लोगों के दिलों में हलचल मचा देता है. मासूम, जुदाई, सत्या, रंगीला, भूत, कौन, जंगल, प्यार तूने क्या किया और कई दूसरी फिल्मों से उर्मिला ने एक एक्ट्रेस के तौर पर अपनी वर्सेटिलिटी साबित की. बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक होने के बावजूद, उर्मिला का करियर डूब गया.

चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत

उर्मिला मातोंडकर ने 1977 की फ़िल्म, कर्म में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर एक्टिंग की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें फ़िल्म मासूम से पहचान मिली. इसके बाद उन्हें मलयालम फ़िल्म, चाणक्यन में लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखा गया था, जो एक कमर्शियल सक्सेस थी. बॉलीवुड की बात करें तो राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला ने उर्मिला को रातों-रात स्टार बना दिया. रंगीला के बाद, उर्मिला ने लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया और 90 के दशक की टॉप हीरोइनों में से एक बन गईं. जल्द ही, इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने मेल एक्टर्स से ज़्यादा फ़ीस लेना शुरू कर दिया.

राम गोपाल वर्मा के साथ अफेयर

रंगीला की शूटिंग के दौरान फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा को उर्मिला से प्यार हो गया. उन्होंने उन्हें अपनी सभी फ़िल्मों जैसे दौड़, सत्या, कौन, मस्त, जंगल, प्यार तूने क्या किया, भूत, एक हसीना थी और कुछ अन्य फ़िल्मों में कास्ट किया. राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर के अफेयर की खबरें सुर्खियों में आ गईं.

कहा जाता है कि उर्मिला भी राम गोपाल वर्मा के प्यार में पड़ गई थीं. एक्ट्रेस ने लगातार सिर्फ़ उन्हीं के साथ काम किया. यह उर्मिला की सबसे बड़ी गलती थी. उर्मिला ने लगातार 13 फिल्में राम गोपाल वर्मा के साथ की. उर्मिला और राम गोपाल वर्मा के अफेयर की अफवाहें उनकी पत्नी, रत्ना के कानों तक पहुंचीं और उनकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत बड़ी हलचल मच गई.

 यह भी बताया जाता है कि राम गोपाल वर्मा की पत्नी, रत्ना ने कथित तौर पर उर्मिला को उनके करीब होने की वजह से थप्पड़ मारा था. जल्द ही, फिल्ममेकर ने रत्ना से अपनी शादी खत्म कर ली, और उन्होंने उर्मिला के साथ फिल्में बनाना बंद कर दिया. इस घटना ने उर्मिला के करियर को बर्बाद कर दिया और उन्होंने फ़िल्में छोड़ दीं. बाद में उन्हें सपोर्टिंग रोल या कैमियो ही मिले.

10 साल छोटे मोहसिन अख्तर से शादी

मोहसिन एक कश्मीरी मॉडल हैं. उन्होंने 2009 में फ़िल्म 'इट्स ए मैन्स वर्ल्ड' से सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू किया और फिर 'लक बाय चांस', 'मुंबई मस्त कलंदर' और 'बी.ए. पास' जैसे प्रोजेक्ट्स में काम किया. 10 साल के एज गैप के बावजूद, उर्मिला और मोहसिन ने 3 मार्च, 2016 को मुंबई में अपने घर पर एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की. पहले उनकी हिंदू रीति-रिवाज से शादी हुई, जिसके बाद एक निकाह सेरेमनी हुई.

2024 में, उर्मिला मातोंडकर और मोहसिन अख्तर के बीच कथित तनाव की अफवाहें थीं. एक्ट्रेस ने कथित तौर पर तलाक के लिए अर्जी दी थी, और यह भी कहा गया था कि तलाक आपसी सहमति से नहीं हो रहा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर मोहसिन को अनफॉलो भी कर दिया और उनके साथ तस्वीरें पोस्ट करना बंद कर दिया.

