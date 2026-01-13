विज्ञापन

शाहरुख खान की वो फिल्म जिसमें कब्रिस्तान भी था और भूत भी लेकिन हॉरर नहीं, आपने पहचानी?

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान यूं तो हर जॉनर की फिल्मों में हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन जॉनर ऐसा है जिसमें किंग खान का हाथ कुछ तंग रहा.

हिंदी सिनेमा के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान ने अपने पूरे फिल्मी करियर में हर जॉनर की फिल्में की हैं. फिर चाहें वो एक्शन हो, कॉमेडी हो, रोमांस हो या थ्रिलर. लेकिन एक जॉनर ऐसा है जिसमें किंग खान ने कुछ खास हाथ नहीं आजमाया, और वो जॉनर है हॉरर. यूं तो एक्टर ने हल्की-फुल्की हॉरर कॉमेडी फिल्म की है, लेकिन ऐसी कोई हॉरर फिल्म नहीं की जिसे उनके फैंस हमेशा याद रखें. लेकिन हॉरर कॉमेडी फिल्म की कैटेगरी में उनकी एक फिल्म जरूर है जो उनके फैंस को आज भी याद है. क्या आप जानते हैं उस फिल्म का नाम, नहीं? तो चलिए हम आपको बताते हैं.

फ्लॉप फिल्म, लेकिन लोगों को आई पसंद

टीवी शो करने के बाद साल 1992 में शाहरुख ने बड़े पर्दे पर डेब्यू किया था और इस साल इनकी चार फिल्में रिलीज हुई थीं. जिसमें पहली थी ‘दीवाना' जिसने लोगों को अपने 'दीवाना' बना लिया था, वहीं दूसरी थी ‘चमत्कार' जो पर्दे पर कुछ खास ‘चमत्कार' नहीं कर पाई थी. ‘चमत्कार' एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान के अपोजिट उर्मिला मातोंडकर थीं.

फिल्म में नसीरुद्दीन शाह ने एक भूत का किरदार निभाया था जो काफी फेमस हुआ था. फिल्म भले ही पर्दे पर फ्लॉप रही, लेकिन उस दौर में ये एक नई तरह की फिल्म थी जिसे लोगों ने एंटरटेन जरूर किया. हालांकि इस फिल्म के बाद शाहरुख और उर्मिला ने फिर कभी साथ में काम नहीं किया.

चमत्कार का मशहूर गाना

क्या थी फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि इसमें नसीरुद्दीन शाह की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद उनकी आत्मा भटकती रहती है, जो सिर्फ सुंदर श्रीवास्तव (शाहरुख खान) को ही दिखाई देती है. नसीरुद्दीन शाह फिल्म में शाहरुख के जरिए अपने दुश्मनों का सफाया करते हैं और अंत में अपनी बेटी माला कुमार (उर्मिला मातोंडकर) का हाथ शाहरुख खान के हाथ में दे देते हैं.

फिल्म का कॉमेडी सीन

बजट की बात करें तो उस जमाने में 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 3.45 करोड़ का बिजनेस किया था. वहीं दीवाना और चमत्कार के अलावा बाकी फिल्मों की बात करें तो एक्टर 'राजू बन गया जेंटलमेन' और 'दिल आशना है' भी इसी साल रिलीज हुई थीं.

