बॉलीवुड के इस एक्टर को नहीं मिल सका अश्वत्थामा बनने का मौका तो बन गया परशुराम, महावतार की पहली झलक रिलीज- पहचाना क्या?

भारतीय सिनेमा का फोकस इन दिनों माइथोलॉजिकल कहानियों और कैरेक्टर्स पर है. कोई कर्ण पर फिल्म बना रहा तो कोई महाभारत को फिल्म में प्रमुखता से दिखा रहा है तो वहीं कॉप यूनिवर्स सिंगम अगेन में रामायण की कहानी नजर आती है. कुछ समय पहले अश्वत्थामा को लेकर एक फिल्म का ऐलान किया गया था. ये एक बिग बजट मूवी थी. इसमें बॉलीवुड के एक एक्टर को कास्ट भी किया गया था. लेकिन किन्हीं कारणों से ये फिल्म बन नहीं सकी. अब इसी सितारे को महाअवतार में परशुराम बनाया जा रहा है. फिल्म का ऐलान कर दिया गया है.

ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि विक्की कौशल हैं. विक्की कौशल की अगली फिल्म महावतार का ऐलान कर दिया गया है. इस फिल्म को लेकर मैडॉक फिल्म्स ने एक्स पर शेयर किया है, 'दिनेश विजन के चिरंजीवी योद्धा की कहानी को लेकर आ रहे हैं. फिल्म में विक्की कौशल चिरंजीवी परशुराम का किरदार निभा रहे हैं जबकि फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक करेंगे. फिल्म क्रिसमस 2025 पर रिलीज होगी.'

Dinesh Vijan brings to life the story of the eternal warrior of dharma!

Vicky Kaushal stars as Chiranjeevi Parashurama in #Mahavatar, directed by Amar Kaushik.



Coming to cinemas - Christmas 2026! pic.twitter.com/H1PcAQPGry