18 साल की सुनिधि चौहान ने बॉबी खान से की थी इंटरफेथ मैरिज, मां-बाप के त्याग देने के बाद हो गई थीं बेघर

दो दशक से भी ज़्यादा समय तक फैंस के दिलों पर राज करने वाली सिंगर सुनिधि चौहान की कोरियोग्राफर बॉबी खान के साथ पहली शादी काफी उतार-चढ़ाव भरी रही. 18 साल की उम्र में सुनिधि ने अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर बॉबी खान से शादी की. यह शादी समय की कसौटी पर खरी नहीं उतरी. एक साल के अंदर ही दोनों ने इसे तोड़ दिया. सुनिधि अपने माता-पिता के साथ सुलह करने के लिए घर लौट आईं, जिन्होंने शादी के बाद उन्हें त्याग दिया था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों "पहला नशा" गाने पर काम कर रहे थे, जब वे एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए. सुनिधि और बॉबी, दोनों के परिवारों को यह रिश्ता मंज़ूर नहीं था. हालांकि दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने 2002 में शादी कर ली. शुरुआत में दोनों के रिश्ते ठीक-ठाक रहे, लेकिन जल्द ही रिश्ते बिगड़ गए क्योंकि धार्मिक मतभेदों के कारण उनकी शादी में दरार आ गई.बॉबी खान ने अपने परिवार की बात मानी और सुनिधि से रिश्ता खत्म कर लिया.

2003 में बॉबी खान से तलाक के बाद सुनिधि के पास न तो पैसा था और न ही घर, क्योंकि उस समय वह एक संघर्ष कर रही थीं. सिंगर अनु मलिक ने इस मुश्किल समय में उनका साथ दिया. उन्होंने सुनिधि को फिर से अपनी मंजिल पाने में मदद की. 2012 में सुनिधि के जीवन में दूसरी बार प्यार आया और दो साल से ज़्यादा समय तक डेटिंग करने के बाद संगीतकार हितेश सोनिक से उन्होंने शादी कर ली. इस शादी से कपल को एक बेटा तेज है.

सुनिधि को गानों के लिए नहीं मिलते थे पैसे

2024 में राज शमानी के पॉडकास्ट में सुनिधि ने कहा कि उन्हें उनके सभी गानों के लिए भुगतान नहीं किया गया था.जब सुनिधि से पूछा गया कि क्या निर्माता गायकों को भुगतान नहीं करते हैं, तो सुनिधि ने जवाब दिया, "हर कोई नहीं देता, ऐसा नहीं है. जब आब हमारे कद बड़े हो जाते हैं तो देना पड़ता है. क्योंकि तब आप ये कह सकते हैं कि मैं गाऊंगा तब, जब पैसे मिलेंगे.

कई प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे न मिलने का खुलासा करते हुए गायिका ने आगे कहा, "मुझे कई फ़िल्मों के लिए पैसे नहीं मिले हैं. सुनिधि चौहान ने कई लोकप्रिय बॉलीवुड गानों में अपनी आवाज़ दी है, जिनमें शीला की जवानी, कमली, कश्मीर में तू कन्याकुमारी, देसी गर्ल, द डिस्को सॉन्ग और दावत-ए-इश्क जैसे गाने शामिल हैं.