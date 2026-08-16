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शादीशुदा सिंगर के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रही यह एक्ट्रेस, बचाई जान मानने लगी पति, बाद में उसी से मिला धोखा

कुनिका और कुमार सानू  1993 में साथ साथ थे.  दोनों का रिश्ता शुरू हुआ, जब सिंगर शादीशुदा तो थे लेकिन अपने परिवार से अलग रह रहे थे. रिश्ते के बारे में पता चलने पर कुमार सानू की तत्कालीन पत्नी रीटा भट्टाचार्य ने कुनिका का विरोध किया.

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शादीशुदा सिंगर के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रही यह एक्ट्रेस, बचाई जान मानने लगी पति, बाद में उसी से मिला धोखा
शादीशुदा सिंगर के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रही यह एक्ट्रेस
नई दिल्ली:

कुनिका और कुमार सानू  1993 में साथ साथ थे.  दोनों का रिश्ता शुरू हुआ, जब सिंगर शादीशुदा तो थे लेकिन अपने परिवार से अलग रह रहे थे. रिश्ते के बारे में पता चलने पर कुमार सानू की तत्कालीन पत्नी रीटा भट्टाचार्य ने कुनिका का विरोध किया. कुनिका ने बाद में बताया कि रीटा ने हॉकी स्टिक से उनकी कार तोड़ दी थी. कुनिका सदानंद ने बताया कि कुमार सानू के साथ उनका कई सालों का रिश्ता तब खत्म हो गया, जब उन्हें पता चला कि वह उनके साथ भी बेवफाई कर रहे थे. कुनिका ने 18 साल की उम्र में शादी की और बाद में बताया कि उनकी दो शादियां, दो लिव-इन रिलेशनशिप और चार रोमांस रहे. उन्होंने एक दर्दनाक ब्रेकअप के बाद शराब की.

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कुनिका सदानंद की पहली शादी अभय कोठारी से और बाद में विनय लाल से हुई. उनके पहले तलाक के बाद उनके बड़े बेटे की कस्टडी के लिए नौ साल तक कानूनी लड़ाई चली, जबकि उनकी दूसरी शादी बिना किसी कस्टडी की लड़ाई के खत्म हो गई. कुनिका ने 1988 की हॉरर फिल्म 'कब्रिस्तान' से फिल्मों में डेब्यू किया. बाद में वह 'बेटा', 'खिलाड़ी' और 'गुमराह' जैसी फिल्मों में नेगेटिव और बोल्ड किरदारों के लिए जानी गईं.

उनकी सबसे मशहूर फिल्मों में से एक 'हम साथ-साथ हैं' थी, जिसमें उन्होंने सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर और सोनाली बेंद्रे के साथ शांति गोयल का किरदार निभाया था. उन्हें टेलीविजन पर 'स्वाभिमान' से खास पहचान मिली, जिसमें उन्होंने 18 साल के बच्चे की मां का किरदार निभाया था. इस रोल ने उन्हें फिल्मों के अलावा एक जाना-माना चेहरा बनाने में मदद की.

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बच्चों की परवरिश और कस्टडी की लड़ाई के कारण पढ़ाई छोड़ने के बाद कुनिका ने बाद में फिर से पढ़ाई शुरू की. उन्होंने 2018 में LLB और 2020 में LLM पूरा किया और वकालत शुरू की. बिग बॉस 19 में उनके सफर के दौरान एक और उलझा हुआ रिश्ता चर्चा में आया. घर में कुनिका और फरहाना भट्ट के बीच कई बार झगड़े हुए, जबकि बाद में कुनिका ने कहा कि फरहाना और उनके बेटे अयान के बीच कोई रिश्ता नहीं था.

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