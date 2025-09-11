ऐश्वर्या राय के साथ एक कमरे में रहती थी ये एक्ट्रेस, सलमान-शाहरुख के साथ किया काम लेकिन नहीं बन पाई स्टार

श्वेता मेनन वह एक्ट्रेस हैं जो एक समय ऐश्वर्या की रूम मेट रह चुकी हैं. श्वेता ने ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन के साथ मिस इंडिया 1994 में हिस्सा लिया था. उन्होंने शाहरुख खान की अशोका, सलमान खान की बंधन और कई दूसरी हिंदी व मलयालम फिल्मों में भी छोटे-छोटे किरदार निभाए. 2025 में वह मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन (AMMA) की पहली महिला अध्यक्ष बनीं.

हाल ही में एक कार्यक्रम ने श्वेता ने मिस इंडिया 1994 कॉन्टेस्ट के दौरान ऐश्वर्या की रूममेट होने का वो समय याद किया. उन्होंने कहा, "मैं ऐश्वर्या राय की रूममेट थी और सुष्मिता सेन ने इसे जीता था. मैं मिस इंडिया एशिया पैसिफिक में गई थी, लेकिन बिना किसी मदद या आर्थिक मदद के तीसरी रनर-अप रही. हम दोनों में जो एक्साइठमेंट थी वह मैं अब सभी में और अपनी बेटी (सबैना) में भी देख सकती हूं. आज मुझे लगता है कि हर कोई एक मॉडल है."

जब वह AMMA का चुनाव लड़ रही थीं, तो एक्टिविस्ट मार्टिन मेनाचेरी ने पुरानी फिल्मों में उनके कुछ बोल्ड सीन के चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. इस बारे में बात करते हुए, श्वेता ने कहा, "जितने ज्यादा दुश्मन, उतनी ही ज्यादा मैं निखरती हूं. एक इंसान के तौर पर यह केस मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था. जिन फिल्मों का जिक्र किया गया, उनके लिए मुझे राज्य पुरस्कार मिला. किसी के साथ भी ऐसा मामला कभी नहीं हुआ. मैं असमंजस में थी कि क्या मुझे चुनाव छोड़कर केस लड़ना चाहिए. मेरे परिवार के सपोर्ट ने ही मुझे आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया. फिर मैं एक एग्रेसिव शेरनी बन गई." बता दें कि सुष्मिता सेन ने 1994 में मिस इंडिया का ताज पहना और ऐश्वर्या राय रनर अप रहीं.