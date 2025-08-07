विज्ञापन

सलमान खान के साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस पर अश्लीलता फैलाने का आरोप, केस दर्ज

श्वेता मेनन मलयालम सिनेमा का एक जाना-माना नाम हैं. उन्हें साल्ट एन पेपर, पालेरी माणिक्यम: ओरु पथिरकोलापाठकथिंते कथा, रथिनिर्वेदम और कलिमन्नु जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है.

कौन हैं श्वेता मेनन ?
नई दिल्ली:

मॉडल श्वेता मेनन के खिलाफ अश्लील फिल्मों के जरिए कथित तौर पर पैसा कमाने का मामला दर्ज किया गया है. एर्नाकुलम सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद यह मामला दर्ज किया गया है. यह मामला कथित तौर पर आईटी एक्ट की धारा 67 (ए) के तहत दर्ज किया गया है. मलयालम समाचार आउटलेट मातृभूमि की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला पब्लिक एक्टिविस्ट मार्टिन मेनाचेरी की शिकायत पर आधारित है. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, एर्नाकुलम सीजेएम कोर्ट ने पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

Prevention of Obscenity Act and the IT Act के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है. शिकायत में श्वेता मेनन की रथिनिर्वेदम, पालेरी माणिक्यम: ओरु पथिरकोलापाठकथिंते कथा और कलिमन्नू जैसी फिल्मों में काम के साथ-साथ एक कंडोम ऐड के बारे में भी बताया गया. अधिकारियों का आरोप है कि ये फिल्में और विज्ञापन, जिनमें कथित तौर पर अश्लील सीन शामिल थे, आर्थिक फायदे के इरादे से बनाए गए थे.

Who is Shwetha Menon?

श्वेता मेनन मलयालम सिनेमा का एक जाना-माना नाम हैं. उन्हें साल्ट एन पेपर, पालेरी माणिक्यम: ओरु पथिरकोलापाठकथिंते कथा, रथिनिर्वेदम और कलिमन्नु जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. 2018 में उन्होंने मोहनलाल द्वारा होस्ट किए गए मलयालम रियलिटी टीवी सीरीज बिग बॉस में भी भाग लिया.

श्वेता ने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, जिनमें सलमान खान के साथ बंधन और शाहरुख खान के साथ अशोका शामिल हैं. एक्ट्रेस अब एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स (AMMA) के अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे हैं. चुनाव 15 अगस्त को होने वाले हैं.

AMMA सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में नामांकन दाखिल करने वाले छह उम्मीदवारों में से चार - जिनमें दिग्गज अभिनेता जगदीश भी शामिल हैं - ने अंतिम समय सीमा से पहले अपने नाम वापस ले लिए हैं. न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट में हुए विस्फोटक खुलासे के बाद, पिछले साल मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल के पद छोड़ने के बाद यह पद खाली पड़ा था. इस बीच, श्वेता मेनन ने अभी तक इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया है.

Shwetha Menon's films

काम की बात करें तो श्वेता मेनन आखिरी बार पिछले महीने रिलीज हुई मलयालम थ्रिलर 'जानकर' में नजर आई थीं. वह नोबल बाबू थॉमस, ऑड्रे मिरियम, रेशमा सेबेस्टियन, मनोज के. जयन, कलाभवन शाजॉन और बाबूराज के साथ एक्शन थ्रिलर 'करम' में नजर आएंगी. यह फिल्म सितंबर में रिलीज होने की उम्मीद है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

