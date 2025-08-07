विज्ञापन

श्वेता मेनन को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, एक्ट्रेस पर लगे हैं फिल्मों और विज्ञापन के जरिए अश्लील फैलाने के आरोप

केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मलयालम फिल्म अभिनेत्री श्वेता मेनन के खिलाफ दर्ज उस प्राथमिकी के संबंध में कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी,

Read Time: 2 mins
Share
श्वेता मेनन को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, एक्ट्रेस पर लगे हैं फिल्मों और विज्ञापन के जरिए अश्लील फैलाने के आरोप
श्वेता मेनन को कोर्ट से मिली बड़ी राहत
नई दिल्ली:

केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मलयालम फिल्म अभिनेत्री श्वेता मेनन के खिलाफ दर्ज उस प्राथमिकी के संबंध में कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें मेनन पर उनकी कुछ पिछली फिल्मों और विज्ञापनों के अश्लील दृश्यों को कथित तौर पर प्रकाशित या प्रसारित करने का आरोप है. न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने अभिनेत्री द्वारा अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर यह आदेश दिया. उच्च न्यायालय ने कहा कि अभिनेत्री के वकील की इस दलील में प्रथम दृष्टया दम है कि शिकायत को जांच के लिए भेजने से पहले पुलिस से रिपोर्ट मांगने और जांच करने की आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिए था.

ये भी पढ़ें: सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के पिता का निधन, कैंसर के सामने जिंदगी की जंग हारे सुंदर सिंह जॉली

उसने कहा, ‘‘शिकायत दर्ज करने और पुलिस को अग्रसारित किये जाने के बीच की अल्पावधि को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. रजिस्ट्री, शिकायत को जांच के लिए पुलिस को भेजने से पहले अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में एर्णाकुलम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से एक रिपोर्ट मंगवाएगी.''

उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘एर्णाकुलम केंद्रीय पुलिस थाने की अपराध संख्या 1075/2025 (प्राथमिकी) में आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक रहेगी.'' अदालत ने राज्य और शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया, जिसकी शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shwetha Menon, Actress Shwetha Menon, Malayalam Actress Shwetha Menon, Shwetha Menon Movies, Shwetha Menon Advertisement
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com