विज्ञापन

वो एक्ट्रेस, जिसकी 60 के दशक में थी 100 करोड़ नेटवर्थ, शोहरत से जलने लगा था पति, 47 में मिली ऐसी मौत सोच नहीं सकता कोई

इंडियन सिनेमा में जहां कई एक्टर्स ने नाम और दौलत कमाई, वहीं कई एक्ट्रेसेस भी ऐसी रहीं जिनकी शोहरत का कोई मुकाबला नहीं था. आज बात उस मशहूर अदाकारा की, जो इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी स्टार मानी जाती थीं.

Read Time: 3 mins
Share
वो एक्ट्रेस, जिसकी 60 के दशक में थी 100 करोड़ नेटवर्थ, शोहरत से जलने लगा था पति, 47 में मिली ऐसी मौत सोच नहीं सकता कोई
एक्ट्रेस सावित्री की फोटो

इंडियन सिनेमा में जहां कई एक्टर्स ने नाम और दौलत कमाई, वहीं कई एक्ट्रेसेस भी ऐसी रहीं जिनकी शोहरत का कोई मुकाबला नहीं था. आज बात उस मशहूर अदाकारा की, जो कभी साउथ सिनेमा की सबसे बड़ी स्टार मानी जाती थीं और जिनका नाम रेखा के परिवार से भी जुड़ा है. यह एक्ट्रेस थीं महानति सावित्री- जो रेखा की सौतेली मां थीं. सावित्री ने रेखा के पिता जेमिनी गणेशन से शादी की थी. जेमिनी पहले से शादीशुदा थे और उनके चार बच्चे थे, जिनमें रेखा भी शामिल हैं. उस दौर में सावित्री को साउथ सिनेमा की पहली सुपरस्टार एक्ट्रेस कहा जाता था. 

उनकी लोकप्रियता इतनी जबरदस्त थी कि लोग उन्हें पर्दे की देवी मानते थे. बताया जाता है कि अपने करियर के शिखर पर वह करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन थीं, लेकिन निजी जिंदगी के फैसलों ने सब बदल दिया.

रानी जैसी जिंदगी जीती थीं सावित्री

सावित्री को शाही अंदाज में रहना पसंद था. वे अक्सर भारी सोने के गहने पहनती थीं. कहा जाता है कि उनके घर में एक स्थायी सुनार तक मौजूद रहता था. हैरानी की बात ये है कि वे एक साधारण परिवार से आई थीं, लेकिन अपनी मेहनत और एक्टिंग के दम पर उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया. अपने करियर के पीक पर उन्होंने जेमिनी गणेशन से शादी कर ली, जिसे कई लोग उनकी बड़ी गलती मानते हैं. दोनों की मुलाकात एक फिल्म के ऑडिशन के दौरान हुई थी. प्यार बढ़ा और दोनों ने चुपचाप शादी कर ली. काफी समय तक सावित्री ने यह शादी छुपाकर रखी, लेकिन जब उन्होंने अपने नाम के साथ “गणेशन” जोड़ना शुरू किया, तब यह राज खुल गया.

यह भी पढ़ें: बॉर्डर 2 देख कर झूम उठीं आलिया भट्ट, डेब्यू हीरो वरुण धवन के लिए कहा कुछ ऐसा, फैंस बोले- दोस्ती हो तो ऐसी

कैसे बदली जिंदगी की दिशा

साल 1958 की फिल्म “माया बाजार” ने सावित्री को स्टारडम की ऊंचाई पर पहुंचा दिया था. लेकिन कहा जाता है कि उनकी बढ़ती सफलता से उनके पति खुश नहीं थे. कई किस्सों में दावा किया जाता है कि धीरे-धीरे सावित्री शराब की लत का शिकार हो गईं, जिससे उनका करियर प्रभावित हुआ. फिल्मों के ऑफर कम होते गए और उनका स्टारडम गिरने लगा. आर्थिक परेशानियां भी बढ़ीं. टैक्स न चुका पाने की वजह से उनकी संपत्ति तक जब्त कर ली गई. जिंदगी के आखिरी सालों में सावित्री की हालत काफी खराब रही. साल 1980 में वे कोमा में चली गईं और करीब 19 महीने बाद उनका निधन हो गया.

यह भी पढ़ें: 'बांद्रा में हर बिल्डिंग के अंदर इनके एक एक फ्लैट हैं' अक्षय कुमार ने अपनी पहली हीरोइन की खोल दी पोल!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nissankara Savitri, Actress Savitri, South Actress Savitri, Savitri Ganesan, Savitri Life
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com