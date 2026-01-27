बॉर्डर 2 देख कर झूम उठीं आलिया भट्ट, डेब्यू हीरो वरुण धवन के लिए कहा कुछ ऐसा, फैंस बोले- दोस्ती हो तो ऐसी

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में फिल्म 'Border 2' देखने के बाद सोशल मीडिया पर ऐसा रिएक्शन दिया, जिसने फैंस का दिल जीत लिया. आलिया ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम स्टोरी सेक्शन में फिल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए पूरी टीम की जमकर तारीफ की. आलिया ने फिल्म को 'बहुत खूबसूरत फिल्म' बताया और डायरेक्टर अनुराग सिंह की भी खुलकर सराहना की. उन्होंने लिखा कि फिल्म की पूरी स्टारकास्ट ने शानदार परफॉर्मेंस दी है. अपने पोस्ट में आलिया ने सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मोना सिंह और मेधा राणा को टैग करते हुए उनकी मेहनत की तारीफ की.

वरुण धवन के लिए आलिया का स्लेपेशल मैसेज

किन सबसे खास बात ये रही कि आलिया ने अपने 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' को-स्टार वरुण धवन के लिए अलग से स्पेशल मैसेज लिखा. उन्होंने वरुण को अपना डियर फ्रेंड बताते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म के हर फ्रेम में अपना दिल और जान डाल दी है. आलिया ने लिखा कि वरुण ने साल की धमाकेदार शुरुआत की है और उनकी परफॉर्मेंस सच में कमाल की है. आलिया ने पोस्ट के अंत में पूरी बॉर्डर 2 टीम को बधाई दी और फिल्म की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं. उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस वरुण धवन की परफॉर्मेंस देखने के लिए और ज्यादा उत्साहित हो गए हैं.

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर कर रही कमाल

इससे पहले फिल्ममेकर करण जौहर ने भी बॉर्डर 2 और धुरंधर की सफलता पर खुशी जताई थी. उन्होंने कहा कि इन फिल्मों की शानदार कमाई ये साबित करती है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आई है. बता दें कि बॉर्डर 2 को गुलशन कुमार और टी-सीरीज ने जे.पी. दत्ता की जे.पी. फिल्म्स के साथ मिलकर प्रेजेंट किया है. फिल्म को भूषण कुमार, किशन कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म 23 जनवरी, रिपब्लिक डे वीकेंड पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है.

