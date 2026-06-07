इस एक्ट्रेस ने दी थी पहली 100 करोड़ी फिल्म, करियर के पीक पर कहा सिनेमा को अलविदा, जानें अब कहां है सलमान -आमिर की ये हीरोइन ?

साउथ में करियर

आमिर खान के साथ 'गजनी' में आसिन को देख लोगों को लगा कि वह बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक होनहार नई एक्ट्रेस हैं. असल में वह तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा में पहले ही अपना शानदार करियर बना चुकी थीं. सिर्फ 15 साल की उम्र में एक्टिंग का सफर शुरू करने के बाद वह जल्द ही साउथ की सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली एक्ट्रेस में से एक बन गईं.





एक अलग जिंदगी चुनी

ज्यादातर एक्टर तब तक स्टारडम का मजा लेते हैं, जब तक उन्हें स्क्रिप्ट्स मिलती रहती हैं. वहीं असिन ने अपनी जिंदगी के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना. उनकी आखिरी फिल्म 2015 में अभिषेक बच्चन के साथ 'ऑल इज वेल' आई. ठीक उसी समय जब वह चुपचाप अपनी जिंदगी में एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रही थीं. जनवरी 2016 में उन्होंने माइक्रोमैक्स के को-फाउंडर और एंटरप्रेन्योर राहुल शर्मा से शादी की. यह शादी हिंदू और ईसाई रीति-रिवाजों से हुई. कहा जाता है कि दोनों को एक्टर अक्षय कुमार ने मिलाया था. शादी के बाद असिन ने खुद को पूरी तरह से सिनेमा से दूर कर लिया. असिन ने सिर्फ 30 साल की उम्र में ही वह सब हासिल कर लिया था, जिसे पाने में कई एक्टर्स को दशकों लग जाते हैं.

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अब असिन कहां हैं?

आज, असिन एक निजी जिंदगी जीती हैं, जो लाइमलाइट में बिताए उनके व्यस्त सालों से बिल्कुल अलग है. 2017 में अपने पति राहुल शर्मा के साथ बेटी एरिन रयान के जन्म के बाद सोशल मीडिया से दूर हो गईं. वह परिवार के खास पलों की बस कभी-कभार ही झलकियां शेयर करती हैं. कपल ने जनवरी 2026 में अपनी शादी के दस साल पूरे किए. अपनी दसवीं सालगिरह के मौके पर राहुल ने शादी के दिन की कुछ खास और पुरानी यादें ताजा की. साथ ही एक दिल को छू लेने वाला मैसेज भी लिखा, जिसने तुरंत फैंस का ध्यान खींच लिया. उन्होंने लिखा, "खुशी से भरे 10 साल... वह मेरी जिंदगी की हर जरूरी चीज की शानदार को-फाउंडर हैं और मैं खुशकिस्मत हूं कि उनकी जिंदगी में मुझे एक को-स्टार का रोल मिला है. शादी की 10वीं सालगिरह मुबारक हो, मेरी जान. उम्मीद है कि तुम हमारे घर और मेरे दिल को एक तेजी से बढ़ने वाले स्टार्टअप की तरह चलाती रहोगी और मैं हर दिन तुम्हारी जिंदगी के सेट पर हाजिर होता रहूंगा. साथ मिलकर एक शानदार भविष्य की ओर."



