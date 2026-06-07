इस एक्ट्रेस ने दी थी पहली 100 करोड़ी फिल्म, करियर के पीक पर कहा सिनेमा को अलविदा, जानें अब कहां है सलमान -आमिर की ये हीरोइन ?

सिनेमा में काम करने वाले कलाकार दशकों तक यहां टिके रहने की कोशिश करते हैं. ऐसे कम ही लोग होंगे जो करियर के पीक पर इसे छोड़ने का फैसला करते हैं. ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं, जिनकी फिल्म '100 करोड़ क्लब' में शामिल हुईं. जब 100 करोड़ होना बड़ी बात थी. वह एक्ट्रेस हैं असिन थोट्टुमकल, जिन्होंने इतिहास रच दिया. उन्होंने टीनएज में फिल्मों में कदम रखा और जल्द ही स्टार बन गईं. बॉलीवुड की पहली100 करोड़ ब्लॉकबस्टर फिल्म में लीड रोल निभाने के बाद उन्होंने इंडस्ट्री के बड़े नामों के साथ काम किया. 30 साल की उम्र से पहले ही एक बहुत सफल करियर बनाया. टॉप सुपरस्टार्स के साथ काम करने, लगातार कमर्शियल हिट फिल्में देने और बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद एक्ट्रेस में से एक बनने के बावजूद, वह चुपचाप लाइमलाइट से दूर हो गईं. अपनी आखिरी फिल्म के एक दशक से भी ज्यादा समय बाद भी असिन भारतीय सिनेमा की सबसे दिलचस्प सक्सेस स्टोरीज में से एक बनी हुई हैं.
बॉलीवुड की पहली 100 करोड़ी फिल्म की एक्ट्रेस
जब 2008 में 'गजनी' में आमिर खान के जबरदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और फिल्म की जबरदस्त बदले की कहानी पर केंद्रित थी, जो क्रिस्टोफर नोलन की 2000 की अमेरिकी नियो-नॉयर थ्रिलर 'मेमेंटो' से प्रेरित थी. फिर भी, इतने जबरदस्त एक्शन के बीच कल्पना के रोल में असिन की परफॉर्मेंस, जो एक काइंड मॉडल थीं. दर्शकों का दिल जीत लिया. उनके किरदार ने कहानी को इमोशनल गहराई दी. यह ब्लॉकबस्टर फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली हिंदी फ़िल्म बनी और इसने इतिहास रचते हुए बॉलीवुड की सफलता के लिए एक नया कमर्शियल स्टैंडर्ड सेट किया. आसिन के लिए यह फिल्म हिंदी सिनेमा में उनकी जबरदस्त एंट्री साबित हुई. साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पहले से ही एक बड़ी स्टार होने के नाते 'कल्पना' के तौर पर उनके यादगार रोल ने उन्हें रातों-रात पूरे देश में मशहूर कर दिया.
बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफर
'गजनी' की ऐतिहासिक सफलता के बाद आसिन जल्द ही बॉलीवुड के बड़े स्टार्स की पहली पसंद बन गईं. उन्होंने सुपरहिट फिल्म 'रेडी' में सलमान खान के साथ काम किया. 'हाउसफुल 2' और 'खिलाड़ी 786' में अक्षय कुमार के साथ कॉमेडी की तो 'बोल बच्चन' में अजय देवगन के साथ काम किया. कमर्शियल सफलता के इस शानदार सिलसिले ने बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाया और उन्हें 2010 के दशक की शुरुआत की सबसे भरोसेमंद और टॉप एक्ट्रेस के तौर पर स्थापित किया.
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बहुत कम समय में आसिन ने ऐसा शानदार पोर्टफोलियो बना लिया, जिसे बनाने में ज्यादातर एक्टर्स को दशकों लग जाते हैं. मलयालम, तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा के बीच आसानी से काम करते हुए उन्होंने साबित किया कि वह एक बेहतरीन टैलेंटे हैं जो अलग-अलग इंडस्ट्रीज में आसानी से काम कर सकती हैं और पूरे देश के दर्शकों से जुड़ सकती हैं.
साउथ में करियर
आमिर खान के साथ 'गजनी' में आसिन को देख लोगों को लगा कि वह बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक होनहार नई एक्ट्रेस हैं. असल में वह तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा में पहले ही अपना शानदार करियर बना चुकी थीं. सिर्फ 15 साल की उम्र में एक्टिंग का सफर शुरू करने के बाद वह जल्द ही साउथ की सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली एक्ट्रेस में से एक बन गईं.
एक अलग जिंदगी चुनी
ज्यादातर एक्टर तब तक स्टारडम का मजा लेते हैं, जब तक उन्हें स्क्रिप्ट्स मिलती रहती हैं. वहीं असिन ने अपनी जिंदगी के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना. उनकी आखिरी फिल्म 2015 में अभिषेक बच्चन के साथ 'ऑल इज वेल' आई. ठीक उसी समय जब वह चुपचाप अपनी जिंदगी में एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रही थीं. जनवरी 2016 में उन्होंने माइक्रोमैक्स के को-फाउंडर और एंटरप्रेन्योर राहुल शर्मा से शादी की. यह शादी हिंदू और ईसाई रीति-रिवाजों से हुई. कहा जाता है कि दोनों को एक्टर अक्षय कुमार ने मिलाया था. शादी के बाद असिन ने खुद को पूरी तरह से सिनेमा से दूर कर लिया. असिन ने सिर्फ 30 साल की उम्र में ही वह सब हासिल कर लिया था, जिसे पाने में कई एक्टर्स को दशकों लग जाते हैं.
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अब असिन कहां हैं?
आज, असिन एक निजी जिंदगी जीती हैं, जो लाइमलाइट में बिताए उनके व्यस्त सालों से बिल्कुल अलग है. 2017 में अपने पति राहुल शर्मा के साथ बेटी एरिन रयान के जन्म के बाद सोशल मीडिया से दूर हो गईं. वह परिवार के खास पलों की बस कभी-कभार ही झलकियां शेयर करती हैं. कपल ने जनवरी 2026 में अपनी शादी के दस साल पूरे किए. अपनी दसवीं सालगिरह के मौके पर राहुल ने शादी के दिन की कुछ खास और पुरानी यादें ताजा की. साथ ही एक दिल को छू लेने वाला मैसेज भी लिखा, जिसने तुरंत फैंस का ध्यान खींच लिया. उन्होंने लिखा, "खुशी से भरे 10 साल... वह मेरी जिंदगी की हर जरूरी चीज की शानदार को-फाउंडर हैं और मैं खुशकिस्मत हूं कि उनकी जिंदगी में मुझे एक को-स्टार का रोल मिला है. शादी की 10वीं सालगिरह मुबारक हो, मेरी जान. उम्मीद है कि तुम हमारे घर और मेरे दिल को एक तेजी से बढ़ने वाले स्टार्टअप की तरह चलाती रहोगी और मैं हर दिन तुम्हारी जिंदगी के सेट पर हाजिर होता रहूंगा. साथ मिलकर एक शानदार भविष्य की ओर."
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