हुनर की खान है फोटो में नजर आ रहा ये एक्टर, बैक टू बैक दे डाली दो धांसू फिल्में- तीसरी से मचा देगा गदर

इस फोटो में नजर आ रहा ये शख्स ना सिर्फ एक एक्टर है बल्कि कोरियोग्राफर भी है. अभी तक ये फिल्मों में कैमियो या फिर डांस नंबर करता नजर आया और सबके दिलों में जगह बनाता चला गया. लेकिन पिछली दो फिल्मों से इसने अपने टैलेंट को साबित कर दिया है और दिखा दिया है कि वह हरफनमौला कलाकर हैं. यहां हम बात कर रहे हैं साउथ के एक्टर और कोरियोग्राफर सैंडी मास्टर (Sandy Master) की. कुछ दिन पहले ही उनके कोरियोग्राफ किए गए कूली के सॉन्ग मोनिका ने जमकर धूम मचाई थी. इसके बाद से वो दो शानदार फिल्में लोका चैप्टर 1 और किष्किंधापुरी दे चुके हैं. जिसमें उनकी एक्टिंग को पसंद किया गया है.

यूं शुरू किया करियर

सैंडी मास्टर (Sandy Master Career) का असली नाम संतोष कुमार है. वे तमिल इंडस्ट्री के मशहूर डांसर, कोरियोग्राफर और एक्टर हैं. उन्होंने तीन साल की उम्र से ही डांस करना शुरू कर दिया था और आज वही उनका करियर भी बन चुका है. सैंडी का बड़ा ब्रेक 2005 में डांस रियलिटी शो के जरिये मिला. इसमें उनकी कोरियोग्राफ को पसंद किया गया. सैंडी ने 2014 में तमिल फिल्म आह से कोरियोग्राफर के रूप में डेब्यू किया. इसके बाद वालु (2015), सागासम, जिथन 2, और गेथु (2016) जैसी फिल्मों में काम किया. 2018 में रजनीकांत की काला के लिए उनकी कोरियोग्राफी को खूब पसंद किया गया.

एक्टिंग में भी हुनरबाज

39 साल के सैंडी मास्टर (Sandy Master Movies) का लव टुडे, वरिसु और डीडी रिटर्न्स में उनके कैमियो को पसंद किया गया. 2025 में, उन्होंने कूली के लिए हिट गाना 'मोनिका' कोरियोग्राफ किया और मलयालम फिल्म लोका में इंस्पेक्टर नचियप्पा गौड़ा के रूप में डेब्यू किया, जहां उनकी अभिनय की तारीफ हुई.

अगली फिल्म धमाकेदार

सैंडी मास्टर (Sandy Master Upcoming Movies) की आने वाली फिल्मों की बात करें तो इसमें मलयालम फिल्म भा भा बा, कन्नड़ मूवी रोजी और तमिल फिल्म गिफ्ट शामिल है. लेकिन सबकी नजर 100 करोड़ बजट की फिल्म 'कतनार दा वाइल्ड सॉरसरर' पर है जो हॉरर मूवी है और इस मलयालम फिल्म को भव्य स्तर पर तैयार किया गया है.