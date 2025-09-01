100 करोड़ बजट, 14 भाषाओं में होगी रिलीज, ऐसी हॉरर फिल्म देखने के बाद भूल जाएंगे शैतान, स्त्री और भूलभुलैया

साउथ से आने वाले कॉन्टेंट की बात ही कुछ और है. अगर वहां से कोई हॉरर फिल्म आए तो फिर तो कहने ही क्या क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट और ट्रीटमेंट दोनों ही कुछ हटकर होते हैं. ऐसी ही एक फिल्म 'कतानार: द वाइल्ड सॉर्सेरर' है. सुपरस्टार जयसूर्या ने 31 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाया, उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी मोस्ट अवेटेड अपकमिंग फिल्म 'कतानार: द वाइल्ड सॉर्सेरर' का पोस्टर रिलीज किया गया. जिसमें उनका लुक बेहद ही डिफरेंट नजर आ रहा हैं, इस फिल्म में उनके साथ अनुष्का शेट्टी, प्रभु देवा और एक्टर विनीत भी लीड रोल में नजर आएंगे. आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में, जो नौवीं शताब्दी के केरल के महान पुजारी कदमत्तु कतानार की जादुई शक्तियों पर बेस्ड है.
Not the tale you know, but the one rewritten by time.— SreeGokulamMovies (@GokulamMovies) August 31, 2025
An epic reborn, for a new era.
Happy Birthday Dear @Actor_Jayasurya - the face of our wild sorcerer, #Kathanar#KathanarFirstLook @GokulamGopalan #RojinThomas@MsAnushkaShetty#Krishnamoorthy#Kathanarthewildsorcerer pic.twitter.com/Y0CDaH2e1Q
जयसूर्या की कतानार फिल्म का पोस्टर
साउथ एक्टर जयसूर्या की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो ब्लैक कलर का कोट, बढ़ी हुई दाढ़ी और लंबे बाल में बेहद ही डिफरेंट नजर आ रहे हैं. ये पोस्टर उनकी अपकमिंग फिल्म कतानार द वाइल्ड सॉर्सेरर का है. उनका ये लुक काफी रहस्यमय और डिफरेंट है. फिल्म में उनके साथ अनुष्का शेट्टी, प्रभु देवा और एक्टर विनीत भी अहम किरदार निभाने वाले हैं.
कतानार ट्रेलर
किस पर आधारित है कतानार?
कतानार की कहानी 9वीं शताब्दी के केरल के मशहूर पुजारी कदमत्तु कतानार पर आधारित है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास अद्भुत जादुई शक्तियां थीं. फिल्म का टैगलाइन है,'वो कहानी नहीं जिसे आप जानते हैं, बल्कि वो जिसे समय ने दोबारा लिखा है.' यानी दर्शकों को एक पुरानी दास्तान का नया रूप देखने को मिलेगा
स्पेशल टेक्नोलॉजी और कतानार रिलीज डेट
कतानार को खास बनाने के लिए इसमें वर्चुअल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. कतानार को 45000 वर्ग फुट के विशाल स्टूडियो में शूट किया गया है. कत्तानार का बजट लगभग 100 करोड़ रुपये है. कतानार एक मलयालम फिल्म है जिसे रोजिन थॉमस डायरेक्ट कर रहे हैं. कतानार को 14 भाषाओं इंग्लिश, तमिल, तेलुगू, हिंदी, बंगाली, कन्नड़, चाइनीज, फ्रेंच, कोरियन, इटैलियन, रशियन, इंडोनेशियन और जैपनीज में रिलीज करने की तैयारी है. पहले कतानार का पहला पार्ट 2024 में रिलीज होना था, लेकिन देरी के बाद अब यह फिल्म इस साल अक्टूबर तक सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.
जयसूर्या का करियर
जयसूर्या अब तक 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं. उनकी शानदार अदाकारी के लिए उन्हें एक नेशनल अवॉर्ड, तीन केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड और दो साउथ फिल्मफेयर अवॉर्ड मिल चुके हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं