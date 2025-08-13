विज्ञापन

कौन है Coolie का दयाल जिसने मोनिका गाने में पूजा से चुराई लाइमलाइट, 15 करोड़ में दे चुका 241 करोड़ की फिल्म

रजनीकांत की कूली 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है. लेकिन फिल्म के मोनिका सॉन्ग में पूजा हेगड़े से लाइमलाइट लूट ले जाने वाले इस एक्टर को जानते हैं क्या?

Read Time: 3 mins
Share
कौन है Coolie का दयाल जिसने मोनिका गाने में पूजा से चुराई लाइमलाइट, 15 करोड़ में दे चुका 241 करोड़ की फिल्म
कौन है कूली फिल्म का दयाल
नई दिल्ली:

रजनीकांत की कूली 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है. फिल्म को लेकर जबरदस्त हाइप है और इसमें विभिन्न फिल्म इंडस्ट्री से अलग-अलग सितारे भी नजर आ रहे हैं. कूली में दयाल का किरदार निभा रहे एक्टर भी कुछ ऐसे ही हैं. 42 साल के इस एक्टर की जलवा कुछ ऐसा है कि जब ये कूली के मोनिका गाने में नाचा तो पूजा हेगड़े से लाइमलाइट चुरा ले गया. यही नहीं, 2024 में इसने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट फिल्म दी थी. हम यहां बात कर रहे हैं सौबिन शाहिर की. जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के चमकते सितारे हैं. 12 अक्टूबर 1983 को केरल के कोच्चि में जन्मे सौबिन ने एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. आइए जानते हैं उनके फिल्मी करियर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें...

1.  असिस्टेंट डायरेक्टर से स्टार तक का सफर
सौबिन शाहिर ने करियर की शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में की थी. उन्होंने सिद्धिक की फिल्म क्रॉनिक बैचलर (2003) और जल्लीकट्टू जैसी फिल्मों में काम किया. एक्टिंग में कदम रखने से पहले उन्होंने लगभग 50 फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और फिल्ममेकिंग से जुड़े हुनर को अच्छे से सीखा.

2.  पहली फिल्म में ही छा गए
सौबिन साहिर का प्रमुख एक्टर के तौर पर एक्टिंग डेब्यू 2013 में अन्नायम रसूलम में हुआ, लेकिन उनकी असली पहचान महेशिन्टे प्रतिकारम (2016) में क्रिस्पिन के किरदार से बनी. 

3.  पुरस्कार विजेता अभिनेता
सौबिन साहिर को सूडानी फ्रॉम नाइजीरिया (2018) में उनके शानदार अभिनय के लिए केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्टर एक्टर का पुरस्कार मिला. इस फिल्म में उन्होंने एक फुटबॉल प्रेमी और मैनेजर की भूमिका निभाई, जो एक विदेशी खिलाड़ी के साथ दोस्ती की कहानी बयां करती है.

4.  निर्देशन में भी कमाल
सौबिन साहिर ने 2017 में परावा के साथ निर्देशन की दुनिया में कदम रखा. यह फिल्म कबूतरबाजी और दोस्ती पर आधारित थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. वो इस फिल्म में एक्टर भी थे.

5.  मंजुम्मेल बॉयज की ऐतिहासिक सफलता
सौबिन ने 2024 की ब्लॉकबस्टर मंजुम्मेल बॉयज में एक्टिंग तो की ही, इसके अलावा वो इसके को-प्रोड्यूसर भी थे. इस फिल्म ने 15 करोड़ रुपये के बजट में बॉक्स ऑफिस पर 241 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. फिल्म 2006 की एक वास्तविक घटना पर आधारित इस फिल्म में उनकी भूमिका ने उन्हें और लोकप्रिय बनाया.

6.  पैन-इंडियन सिनेमा में कदम
सौबिन साहिर अब रजनीकांत के साथ लोकेश कनगराज की फिल्म कूली में दयाल के रोल में नजर आएंगे, जो 14 अगस्त 2025 को रिलीज होगी. यह उनकी पहली पैन-इंडियन फिल्म है, जो उनके करियर का एक नया अध्याय शुरू करेगी.

सौबिन की खासियत है कि वह हास्य और गंभीर किरदारों को समान रूप से निभा सकते हैं. कुंबलंगी नाइट्स में उनके किरदार ने उनके इस हुनर को बखूबी दर्शाया. अब देखते हैं कि कूली में रजनीकांत को उनका साथ किस तरह मिलता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Soubin Shahir, Coolie Actor Soubin Shahir, Soubin Shahir In Coolie, Monica Song
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com