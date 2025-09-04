इस एक्टर ने जीता था मिस्टर इंडिया का पहला खिताब, एक्सीडेंट होने पर छोड़कर चली गई बीवी, पहचाना क्या?

बॉलीवुड में यूं तो हर एक्टर अपनी किस्मत और मेहनत के बल पर आता है लेकिन एक एक्टर ऐसा था जिसके ऊपर किस्मत काफी मेहरबान रही. इस एक्टर ने बॉलीवुड में कई फिल्में की और इसके साथ साथ टीवी पर भी इसका सिक्का खूब चला. लेकिन निजी जिंदगी में ये हमेशा तन्हा रहा, शादी और बेटी होने के बावजूद ये आज तक तनहाई में वक्त गुजार रहा है. अगर आप इस फोटो में पेंट शर्ट पहने इस शख्स को पहचान नहीं पा रहे हैं तो हम आपकी मदद कर देते हैं.

निकाह फिल्म से मचाई थी सनसनी

जी हां, बॉलीवुड की एक शादी में बेहद सिंपल कपड़ों में खड़े ये एक्टर हैं दीपक पाराशर. वही दीपक पाराशर जो देश के पहले मिस्टर इंडिया बने थे. दीपक देखने में सुंदर और गजब की फिटनेस के मालिक थे. दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने देश के पहले मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया और वो मिस्टर इंडिया चुने गए. इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की और जल्द ही बॉलीवुड में दाखिल हो गए. दीपक पाराशर को निकाह फिल्म से काफी पॉपुलैरिटी मिली.



निकाह के अलावा दीपक पाराशर ने जैसे करनी वैसे भरनी, दाता, बारूद, चंद्रमुखी, पुरानी हवेली, तवाएफ,इंसाफ का तराजू, कभी कभी और आंधियां जैसी फिल्मों में काम किया. इसके अलावा उन्होंने ढेर सारे टीवी शोज भी किए. सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 1 में दीपक पाराशर पार्टिसिपेंट बनकर आए लेकिन यहां उन्हें होमोसेक्सुअल होने का ताना दिया गया.

एक्सीडेंट के बाद बेटी को साथ ले गई बीवी

दीपक पाराशर का नाम जीनत अमान और अनीता रेड्डी जैसी एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा. लेकिन अपनी मां की जिद के आगे उन्हें सरिता नाम की महिला के साथ शादी करनी पड़ी. उनकी एक बेटी भी हुई. लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उनके पैर को काटने की नौबत आ गई. जब वो व्हीलचेयर पर आए तो पत्नी सरिता उन्हें बोझ समझकर अपनी बेटी और उनके पैसे लेकर घर से चली गई. दीपक उस वक्त चलने से लाचार थे इसलिए अपनी बेटी को वापिस नहीं ला पाए. ठीक होने के बाद उन्होंने काफी खोजा लेकिन उनकी पत्नी और बेटी नहीं मिली.