अक्षय खन्ना की ये 5 फिल्में हैं 'मस्ट वॉच', 'छावा' से लेकर 'धुरंधर' तक दिखता है उनका असली जलवा

बॉलीवुड में कई एक्टर्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अक्षय खन्ना एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता. अक्षय ज्यादा शोर-शराबा नहीं करते, उनकी आंखें और उनकी खामोशी ही काफी कुछ कह जाती है. चाहे कोई सीरियस रोल हो या फिर कोई थ्रिलर, अक्षय हर किरदार में जान फूंक देते हैं. हाल ही में फिल्म 'छावा' और 'धुरंधर' को लेकर वो काफी चर्चा में हैं. आइए नजर डालते हैं उनकी ऐसी ही 5 फिल्मों पर, जो उनके टैलेंट का असली नमूना हैं.

अक्षय कुमार की 5 बेस्ट फिल्में

साल 2025 की सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों में से एक 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने जबरदस्त काम किया है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है. फिल्म में अक्षय के साथ रणवीर सिंह, संजय दत्त और आर. माधवन जैसे बड़े सितारे हैं. भारत की खुफिया एजेंसी 'रॉ' (R&AW) और कराची के गैंग्स के बीच की ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है. इसमें अक्षय का रोल काफी सस्पेंस भरा और दमदार है.

फिल्म 'छावा' में अक्षय खन्ना ने मुगल बादशाह औरंगजेब का किरदार निभाया है. जहां विक्की कौशल अपनी एनर्जी से फिल्म में आग लगा रहे हैं, वहीं अक्षय खन्ना ने औरंगजेब के रूप में बहुत ही शांत और संजीदा एक्टिंग की है. उन्होंने दिखाया कि बिना चीखे-चिल्लाए भी एक राजा का रौब और खौफ कैसे दिखाया जा सकता है.

अगर आपको अक्षय की एक्टिंग की गहराई देखनी है, तो यह फिल्म जरूर देखें. इसमें उन्होंने महात्मा गांधी के बेटे हरीलाल गांधी का रोल निभाया है. पिता और बेटे के बीच के रिश्तों के तनाव को अक्षय ने जिस खूबसूरती से पर्दे पर उतारा, उसके लिए उन्हें बहुत तारीफ मिली. यह उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है.

सुभाष घई की फिल्म 'ताल' में अक्षय का एक अलग ही रोमांटिक अंदाज दिखा था. एक म्यूजिशियन के रूप में उनकी सादगी और रोमांस ने सबका दिल जीत लिया था. फिल्म के गानों के साथ-साथ अक्षय की मासूमियत आज भी लोगों को याद है.

एक वकील के रूप में अक्षय खन्ना ने इस फिल्म में कमाल कर दिया. कोर्ट रूम ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में उन्होंने बिना किसी फालतू ड्रामे के सिर्फ अपनी दलीलों से जान डाल दी. यह फिल्म बताती है कि अक्षय भारी-भरकम डायलॉग्स बोलने में कितने माहिर हैं.