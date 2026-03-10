विज्ञापन
जब त्रिशा कृष्णन ने वरुण मनियन के साथ सगाई तोड़ने के बाद कहा था, खुश, सिंगल और शुक्रगुजार

त्रिशा ने बताया था कि मेरी शादी इसीलिए कैंसिल हो गई, क्योंकि जिससे मेरी शादी होने वाली थी, उसने मुझसे एक्टिंग बंद करने को कहा. फिल्मों के बजाय मैंने अपनी सगाई पर फुल स्टॉप लगाने का फैसला किया.

जब त्रिशा कृष्णन ने वरुण मनियन के साथ सगाई तोड़ने के बाद कहा था, खुश, सिंगल और शुक्रगुजार
2015 में त्रिशा कृष्णन ने चेन्नई के बिजनेसमैन वरुण मनियन से सगाई की थी
नई दिल्ली:

पत्नी संगीता से तलाक की खबरों के बीच एक्टर विजय 5 मार्च को चेन्नई में प्रोड्यूसर कल्पना एस. सुरेश और मीनाक्षी सुरेश के बेटे की शादी के रिसेप्शन में शामल हुए. विजय के साथ एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन भी नजर आईं.  इससे सोशल मीडिया पर उनके रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर तेज अटकलें लगने लगी. यह एंट्री विजय की पत्नी संगीता सोरनालिंगम के दिसंबर 2025 में तलाक के लिए अर्जी देने के कुछ दिनों बाद हुई, जो 27 फरवरी को पब्लिक हो गया.

2015 में त्रिशा ने तोड़ी अपनी सगाई
विजय और त्रिशा के रिश्ते को लेकर चल रही अफवाहों के बीच, एक्ट्रेस की टूटी सगाई भी फिर से सामने आई है. 2015 में त्रिशा कृष्णन ने चेन्नई के बिजनेसमैन वरुण मनियन से अपनी सगाई का ऐलान किया था. सगाई कुछ महीनों बाद टूट गई, जब त्रिशा को अपना फिल्मी करियर छोड़ने के लिए कहा गया. जब अफवाहें फैलीं कि उन्होंने अपनी सगाई तोड़ दी है, तो त्रिशा ने एक ट्वीट से अपने सिंगल होने की पुष्टि की.  2015 में उन्होंने लिखा, "हजारों अटकलों से खुश हूं. खुश, सिंगल और शुक्रगुजार."  बाद में, एक इंटरव्यू के दौरान त्रिशा ने साफ किया कि वह वरुण मनियन से शादी करने से क्यों पीछे हट गई.

त्रिशा ने ऑनमनोरमा को बताया, "इसीलिए मेरी शादी कैंसिल हो गई. जिससे मेरी शादी होने वाली थी, उसने मुझसे एक्टिंग बंद करने को कहा. फिल्मों के बजाय मैंने अपनी सगाई पर फुल स्टॉप लगाने का फैसला किया. मैं तभी ब्रेक लूंगी जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी. अगर मुझे लीड रोल ऑफर नहीं हुए, तो मैं ऐसे किरदार करूंगी जो मेरी इमेज को सूट करें लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्री से दूर नहीं जाऊंगी. मेरी इच्छा है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक एक्टिंग करूं."
 

