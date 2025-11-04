74 साल के इस एक्टर ने नकली दांतों से चबा डाला था चिकन, 7वीं बार जीता ये अवॉर्ड, फिल्म ने 27 करोड़ में कमाए थे 85 करोड़

एक्टिंग ऐसा पेशा है जिसमें उम्र कोई मायने नहीं रखता है. मायने रखता है तो सिर्फ आपका टैलेंट. साउथ सिनेमा के सुपरस्टार मामूट्टी ने 74 साल की उम्र में अपनी एक्टिंग से ये साबित कर दिखाया है कि एक्टिंग के हुनर में उनका कोई जवाब नहीं है. 2024 में रिलीज हुई उनकी फिल्म 'ब्रह्मयुगम' में उन्होंने ऐसा किरदार निभाया कि दर्शक हैरान रह गए. ये फिल्म सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं, बल्कि इंसान के लालच, शक्ति और हमेशा जिंदा रहने की चाह की गहराई को दिखाती है. फिल्म में मामूट्टी ने ऐसी एक्टिंग की है कि कभी-कभी फिल्म हकीकत नजर आने लगती है. इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए मामूट्टी को सातवीं बार केरल स्टेट बेस्ट एक्टर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.
Mammootty's Kerala state best actor awards— Fahir Maithutty (@fahir_me) November 3, 2025
First in 1984
Second in 1989
Third in 1993
Fourth in 2004
Fifth in 2009
Sixth in 2022
Seventh in 2024
That is 41+ years of being brilliant and consistent in one's profession!
Congratulations on becoming the actor with most Kerala… pic.twitter.com/ILlf1dg9ta
नकली दांतों से खाया चिकन
'ब्रह्मयुगम' का एक सीन बेहद सुर्खियों में रहा. इस चर्चित सीन में मामूट्टी का किरदार, कोडुमोन पोटी, अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर चिकन खा रहा होता है. लेकिन जिस तरह से वो अपने नकली दांतों से मांस को चबाते हैं. उनके चेहरे के भाव और आंखों की ठंडक दर्शकों की रूह कंपा देती है. इस सीन में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है. सिर्फ उनके चिकन चबाने की आवाज ही सुनाई देती है. जो पूरे सीन को और भी भयानक बना देती है. निर्देशक राहुल सदासिवन ने बताया था कि मामूट्टी ने ये सीन बिना बॉडी डबल के किया. असली चिकन खाया ताकि सीन में रियल इमोशन आ सके. ये वही डिटेलिंग है जो मामूट्टी को बाकी एक्टर्स से अलग बनाती है.
फिल्म की कहानी और अवॉर्ड विनिंग परफॉर्मेंस
'ब्रह्मयुगम' एक ब्लैक एंड व्हाइट साइकोलोजिकल हॉरर फिल्म है. जिसमें एक सिंगर गलती से एक रहस्यमय हवेली में पहुंच जाता है. वहां उसका सामना मामूट्टी के किरदार से होता है. जो काला जादू जानता है. फिल्म का हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा है, और मामूट्टी का अभिनय उस पर सोने पर सुहागा. 'ब्रह्मयुगम' का बजट 27 करोड़ रुपये थे जबकि फिल्म ने कमाए थे 85 करोड़ रुपये. ये पूरी फिल्म ब्लैक ऐंड व्हाइट है.
