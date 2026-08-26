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6 साल पुराने इस गाने ने रचा इतिहास, पत्नी ने डायरेक्ट किया था वीडियो, अब यूट्यूब पर पार किया 1 बिलियन व्यूज

6 साल पहले रिलीज हुआ यह गाना आज एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुका है, जहां पहुंचना हर कलाकार का सपना होता है. दिलचस्प बात यह है कि इस रिकॉर्डतोड़ वीडियो को खुद कैमिलो की पत्नी ने डायरेक्ट किया था.

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6 साल पुराने इस गाने ने रचा इतिहास, पत्नी ने डायरेक्ट किया था वीडियो, अब यूट्यूब पर पार किया 1 बिलियन व्यूज
कैमिलो का गाना 'विडा डी रिको' ने पार किया एक बिलियन व्यूज का आंकड़ा

कोलंबियाई सिंगर और सॉन्ग राइटर कैमिलो के 2020 के मजेदार गाने "Vida de Rico" ने यूट्यूब पर एक बिलियन स्ट्रीम का आंकड़ा पार कर लिया है. कैमिलो की पत्नी इवालुना मोंटानेर का डायरेक्ट किया गया "विदा दे रिको" का म्यूजिक वीडियो 1 बिलियन व्यूज तक पहुंचने वाला उनका दूसरा वीडियो है. इससे पहले 2018 में माऊ वाई रिकी और मैनुअल टुरिजो के साथ उनके मशहूर गाने "Desconocidos" ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की थी. रिलीज होने के बाद, "Vida de Rico" लैटिन एयरप्ले चार्ट (30 जनवरी, 2021) पर अपने 16वें हफ्ते में नंबर 1 पर पहुंच गया और कई हफ्तों तक लैटिन पॉप एयरप्ले चार्ट में टॉप पर रहा.

उन्होंने 2020 में महामारी के दौरान आयोजित बिलबोर्ड के वर्चुअल लैटिन म्यूजिक वीक में और अगले साल 22वें सालाना लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स में भी इस गाने को परफॉर्म किया था.

कैमिलो वर्ल्डवाइड टूर

यह लैटिन स्टार अपने 'कैमिलो वर्ल्डवाइड टूर' पर हैं. मेक्सिको में टूर की शुरुआत 28 अगस्त को राजधानी मेक्सिको सिटी से होगी और 20 सितंबर को अकापुल्को में खत्म होगा. इसके बाद वे सैन जुआन और सैंटो डोमिंगो जाएंगे और अक्टूबर में अमेरिका लौटेंगे. यह टूर यूरोप और अमेरिका के 15 से ज्यादा देशों के लगभग 40 शहरों में जाएगा और उनके अपने देश में 11 दिसंबर को बोगोटा के मोविस्टार एरिना में एक कॉन्सर्ट के साथ खत्म होगा.

छह बार लैटिन ग्रैमी अवॉर्ड जीतने वाले ये कलाकार अभी अपने पांचवें स्टूडियो एल्बम पर काम कर रहे हैं. यह उनके चौथे एल्बम 'Cuatro' (जो मई 2024 में आया था) के बाद का एल्बम होगा.

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उन्होंने बिलबोर्ड के 2025 लैटिन अल्टरनेटिव म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में कहा, 'जब गाने लिखने की बात आती है, तो मैं पूरी तरह से परफेक्शनिस्ट होने के खिलाफ हूं. मेरे लिए, परफेक्शनिज्म एक बोझ है, बुजदिली का एक मुखौटा है हम बेहतरीन काम को समझते हैं और इसे फाइनल प्रोडक्ट में मापा जाता है. इसे पूरी तरह से देखा जाता है. अगर मुझे लगता है कि गाना काफी अच्छा है, तो बस हो गया.'

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