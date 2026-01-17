The Rip review: 5 पुलिस वाले, 20 मिलियन डॉलर और एक गद्दार, जानें कैसी है नेटफ्लिक्स की 'द रिप'- पढ़ें मूवी रिव्यू

विज्ञापन

The Rip Movie Review: नेटफ्लिक्स पर The Rip रिलीज हो गई है. Matt Damon और Ben Affleck की जोड़ी देखकर दिल खुश हो जाएगा. ये दोनों भाई-जैसे हैं, असल जिंदगी में भी और स्क्रीन पर भी. कहानी ऐसी है कि मायामी के कुछ पुलिस वाले एक पुराने घर पर छापा मारते हैं और मिलता है करोड़ों डॉलर का कैश. अब बस यहीं से शुरू होता है असली खेल, कौन सच्चा है, कौन झूठा? ट्रस्ट खत्म, दोस्ती पर सवाल, गोलियां चलनी शुरू. सब एक-दूसरे को शक की नजर से देख रहे हैं, कोई बाहर से आ रहा है पैसा लेने, कोई अंदर से ही चोरी करने की सोच रहा है. टेंशन इतनी कि सांसें थम जाती है.

Joe Carnahan ने कमाल का डायरेक्शन किया है. फिल्म को पुराने जमाने की एक्शन थ्रिलर स्टाइल में बनाया है, जैसे हीट और ट्रेनिंग डे का मिक्सचर, लेकिन Netflix वाला फास्ट पैकेज. एक्शन सीन ठीक-ठाक हैं, गाड़ियों की दौड़-धूप, गोलियां, सब कुछ है लेकिन ट्विस्ट थोड़े ज्यादा डाल दिए हैं, आखिर में थोड़ा कन्फ्यूज भी कर देते हैं.\

Matt Damon और Ben Affleck देखने लायक हैं, दोनों की केमेस्ट्री इतनी नेचुरल है कि लगता है असली दोस्त हैं जो पैसे के लिए लड़ रहे हैं. ये दोनों फिल्म की जान है. बाकी कलाकारों में स्टीवन येयुन, तेयाना टेलर, कैटालिना सैंडिनो मोरेनो सब अच्छे हैं, और हां एक प्यारा सा कुत्ता विलबर भी है जो सूंघकर पहचान लेता है कि पैसे कहां हैं.

नेटफ्लिक्स मूवी The Rip कोई नई कहानी नहीं है, वही क्लासिक कॉप-करप्शन वाली कहानी है, कुछ सीन थोड़े प्रेडिक्टेबल हैं, और आखिरी 20 मिनट में एक्शन थोड़ा जेनेरिक हो जाता है. कुल मिलाकर मस्त टाइम-पास है. अगर आपको एक्शन, टेंशन, ब्रो-कोड वाली फिल्में पसंद हैं तो बिल्कुल देखें.

अगर आपको डार्क क्राइम थ्रिलर्स पसंद हैं, जहां नैतिकता दांव पर हो, दोस्ती पर सवाल उठें, और टेंशन महसूस हो तो देख सकते हैं. ये परफेक्ट नहीं, लेकिन एंटरटेनिंग और सॉलिड है. Damon-Affleck के फैन हैं तो बिल्कुल मिस मत करना. 

