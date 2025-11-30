बॉलीवुड फिल्मों में रीमेक गानों का ट्रेंड नया नहीं है, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनकी चर्चा रिलीज़ के बाद ही नहीं, बल्कि रिलीज से पहले भी होती है. 2022 में आई फिल्म ‘जुग जुग जीयो' का फेमस ट्रैक “The Punjaabban Song” भी ऐसा ही एक गाना रहा, जिसने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था. यह गाना अपने लिरिक्स, डांस के लिए इतना फेमस नहीं हुआ जितना रीमेकिंग के चलते सुर्खियों में आया.



2002 के ओरिजनल पाकिस्तानी गाने से कनेक्शन

दरअसल, “The Punjaabban Song” साल 2002 के पाकिस्तानी सिंगर अबरार-उल-हक के सुपरहिट गाने “Naach Punjaaban” से लिया गया है. ओरिजनल गाना पाकिस्तान में काफी फेमस हुआ था और शादियों से लेकर कॉलेज फंक्शन तक, हर जश्न में बजता था. इसकी धुन और बोल आज भी लोगों को अच्छे से याद हैं. जब इस गाने का हिंदी फिल्म वर्ज़न आया, तो पुराना गाना सुनने वालों ने तुरंत इसकी पहचान कर ली और देखते ही देखते यह तुलना सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी.



बॉलीवुड वर्ज़न पर हुआ विवाद

अबरार-उल-हक ने भी शुरुआत में बॉलीवुड वर्ज़न पर आपत्ति जताई थी और दावा किया था कि उनका गाना बिना अनुमति के इस्तेमाल किया गया. हालांकि बाद में मेकर्स ने बताया कि उन्होंने गाने के अधिकार कानूनी रूप से खरीदे हैं. विवाद चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इसका फायदा गाने की पॉपुलैरिटी को ही मिला.



इस फिल्म में फिल्माया गया गाना

बॉलीवुड फिल्म “जुग जुग जीयो” में यह गाना वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और नीतू कपूर पर फिल्माया गया है. गाने का वीडियो अपने रंगीन सेट, तेज़ पंजाबी बीट्स और मज़ेदार डांस स्टेप्स की वजह से बहुत पसंद किया गया. इंस्टाग्राम और रील्स पर इस गाने के डांस चैलेंज ने लाखों–करोड़ों लोगों को आकर्षित किया और खूब वायरल हुआ.



