निक जोनस के दिमाग से निकल नहीं रहा सुनील ग्रोवर और प्रियंका चोपड़ा का ये मजाक, एक और वीडियो वायरल

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की बॉलीवुड में वापसी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वो एसएस राजामौली की फिल्म से बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं. जिसे लेकर वो सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में प्रियंका चोपड़ा कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में आईं थीं. जहां उन्होंने सभी के साथ खूब मस्ती की. प्रियंका और कपिल का ये एपिसोड बहुत पसंद किया गया है. इस शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. जिसमें वो सुनील ग्रोवर के साथ गाना गाती नजर आ रही हैं. इस गाने पर अब निक जोनस ने वीडियो बनाया है. जिसे देखकर हर कोई खूब कमेंट कर रहा है.

प्रियंका का गाना हुआ वायरल

प्रियंका चोपड़ा कपिल शर्मा के शो के नए सीजन के पहले एपिसोड में आईं थीं. ये पहला एपिसोड धमाकेदार रहा है. इस एपिसोड में प्रियंका ने सुनील ग्रोवर के साथ बेबी स्लोली, स्लोली गाना गाया. ये बैंड के साथ गाने का वीडियो खूब छाया हुआ है. ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस गाने पर लोग खूब रील्स बना रहे हैं. अब इस गाने पर प्रियंका के पति निक जोनस ने भी वीडियो बनाया है.इस वीडियो में निक के साथ प्रियंका भी नजर आ रही हैं.

निक ने बनाया वीडियो

निक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो प्रियंका चोपड़ा के साथ बीच पर बैठे हैं. उन्होंने वीडियो पर लिखा है- मेरा दिमाग हर 5 सेकंड के बाद.वीडियो में प्रियंका का गाना बज रहा है. उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा- वेकेशन आईज. साउंड. निक के इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.एक ने लिखा-मुझे पता था ये आने वाला है. वहीं दूसरे ने लिखा- हर भारतीय के दिमाग में चल रहा है बेबी डांस स्लोली, स्लोली. एक ने लिखा- जीजू हाय यार, कितनी बार दिल जीतोगे. बता दें प्रियंका और निक इन दिनों वेकेशन पर गए हुए हैं. वो ढेर सारी फोटोज और वीडियो शेयर कर रहे हैं.