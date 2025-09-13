हवेलियां और आलीशान महल दिखाने में नहीं झोपड़-पट्टी का सेट तैयार करने में लग गए इतने महीने

नेचुरल स्टार नानी की द पैराडाइज का क्रेज इसके फर्स्ट लुक के सामने आने के साथ ही शुरू हो गया था. इस फिल्म को टैलेंटेड श्रीकांत ओडेला डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में दसरा के साथ एक बड़ी सफलता अपने नाम की थी. ऐसे में यह फिल्म अपनी घोषणा के समय से ही इंडिया की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई है. यह फिल्म नेचुरल स्टार नानी और डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला की एक और बड़ी कोलैबोरेशन है, जिन्होंने पहले दसरा जैसी ब्लॉकबस्टर दी थी. इस बार भी फिल्म को एक बड़े सिनेमैटिक स्पेक्टेकल की तरह पेश किया जा रहा है. टीम ने इसके लिए एक बेहद विशाल स्लम सेट तैयार किया है, जिसे बनाना अपने आप में चैलेंजिंग काम था.

द पैराडाइज के लिए एक अनोखा सेट बनाने में आर्ट डिपार्टमेंट ने डायरेक्शन टीम, एक्शन टीम और सॉन्ग कोरियोग्राफर्स के साथ मिलकर दिन-रात मेहनत की है. असली चुनौती यह थी कि स्लम को एक बड़े साम्राज्य की तरह दिखाया जाए. वैसे भी स्लम्स को रीक्रिएट करना बेहद चैलेंजिंग होता है, क्योंकि असल जिंदगी में वे खुद-ब-खुद छोटे-छोटे जगहों का हर इंच इस्तेमाल करके बना होता है. इसीलिए सेट को कई छोटे-छोटे हिस्सों को मिलाकर एक बहुत बड़ा सेटअप बनाना पड़ा. इसके लिए कहानी के डेवलेपमेंट के लिए खास जगहों की जरूरत थी, जिसमें बीच में एक बड़ा आर्च भी था, जो पूरे राज्य के महल को दिखाता था. ​इस काम में बहुत ज्यादा रिसर्च, मॉक-अप, मॉडल सेट बनाना और आखिर में असली सेट बनाना शामिल था, जिसमें मेकर्स को 5 महीने का लंबा समय लग गया. अभी भी दो और बड़े सेटअप पर काम चल रहा है.

द पैराडाइज के प्रोडक्शन डिजाइनर अविनाश कोल्ला ने कहा, “द पैराडाइज ऐसी फिल्म है जिसमें सेट बनाने के लिए एक बिल्कुल अलग एप्रोच की जरूरत थी. कहानी के मुताबिक हमें एक बहुत बड़ा स्लम बनाना था, जो सिर्फ एक बड़े पैमाने पर बने साम्राज्य को ही न दिखाए बल्कि कहानी के लिए एक अहम लोकेशन भी बने. ये वाकई एक चुनौती थी, जिसके लिए हमने काफी रिसर्च किया और ढेरों आइडियाज पर काम किया ताकि इसे अच्छे से बनाया जा सके.”

कहना गलत नहीं होगा कि द पैराडाइज श्रीकांत ओडेला की एक और शानदार फिल्म बनने जा रही है, जिसमें उनका खास अंदाज साफ दिखाई दे रहा है. उनकी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने की कला ही उनके हर प्रोजेक्ट को अलग और चर्चा में बनाए रखती है. बता दें कि वह इससे पहले नन्नाकु प्रेमथो और रंगस्थलम में सुकुमार के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके है. उन्होंने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू दसरा फिल्म से की थी, जो क्रिटिक्स द्वारा सराही गई और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाली और नानी के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई. ऐसे में उन्होंने कुछ ही फिल्मों के साथ पहले ही खूब चर्चा बतौर ली है. वहीं अब द पैराडाइज इस सिलसिले को और आगे लेकर जाने वाली है.

उत्साह को बढ़ाते हुए, अनिरुद्ध रविचंदर द्वारा तैयार किया गया ओरिजिनल साउंडट्रैक, जिसमें अनिरुद्ध और अर्जुन चांडी की आवाज है, दर्शकों को पूरी तरह से जोड़े रखता है और फिल्म का मूड बनाने में मदद करता है, जिससे फिल्म का सिनेमाई अनुभव और भी दमदार बन जाता है.

द पैराडाइज को SLV सिनेमाज ने प्रोड्यूस किया है, जिसके हेड सुधाकर चेरुकुरी हैं. ये वही प्रोडक्शन हाउस है जिसने सुपरहिट फिल्म दसरा बनाई थी. अब द पैराडाइज के साथ वे एक और मेगा सिनेमैटिक स्पेक्टेकल देने के लिए तैयार हैं.

एसएलवी सिनेमा के सपोर्ट से बनी द पैराडाइज का डायरेक्शन दूरदर्शी श्रीकांत ओडेला ने किया है और म्यूजिक है शानदार अनिरुद्ध रविचंदर का. यह फिल्म 26 मार्च 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और आठ भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पैनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम में दिखाई जाएगी. अपनी शानदार टीम और ग्लोबल पहुंच के साथ, यह फिल्म सिनेमाई अनुभव को नया अंदाज देने और दर्शकों को नई दुनिया में लेकर जाने का वादा करती है.