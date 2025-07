The Old Guard 2 Review: शानदार एक्शन मूवी बनते बनते रह गई ओल्ड गार्ड 2, तीसरे पार्ट के चक्कर में दूसरे का बंटाढार

The Old Guard 2 Review in Hindi: नेटफ्लिक्स (Netflix) की द ओल्ड गार्ड 2 जुलाई 2025 को रिलीज हो गई है. फिल्म का निर्देशन विक्टोरिया महोनी ने किया है. फिल्म कॉमिक द ओल्ड गार्ड पर आधारित है. इसका पहला पार्ट ओल्ड गार्ड 2020 में रिलीज हुआ था और जबरदस्त तारीफ भी मिली थी. ओल्ड गार्ड 2 में चार्लीज थेरॉन (Charlize Theron), कीकी लेन, मारवन केंजारी, वैन वैरोनिका और उमा थरमन भी हैं. आइए जानते हैं कैसी है नेटफ्लिक्स की फिल्म द ओल्ड गार्ड 2.

द ओल्ड गार्ड 2 की स्टोरी (The Old Guard 2 Plot)

द ओल्ड गार्ड 2 में चार्लीज थेरॉन अपने अमर योद्धाओं के साथ एक बार फिर इंसानियत को बचाने निकलती है. इस बार नए दुश्मन हैं. पुरानी साथी क्विन जो सदियों तक पानी के नीचे फंसी रहने के बाद वापस लौटी है. अब उसके निशाने पर एंडी है. खास यह कि एंडी अपनी अमरता खो चुकी है, जिससे उसकी जिंदगी और मुश्किल हो जाती है. नए चेहरों में उमा थरमन की एंट्री है. कहानी में एक्शन और इमोशन तो हैं, मगर वो जादू गायब है जो पहली फिल्म में था. स्क्रिप्ट में ढीलापन है. क्लाइमेक्स अधूरा सा लगता है. ऐसा लगता है जैसे तीसरी फिल्म के लिए जबरदस्ती जमीन तैयार की गई हो.

द ओल्ड गार्ड 2 में एक्टिंग (The Old Guard 2 Cast and Acting)

चार्लीज थेरॉन फिल्म की जान हैं. उनका एंडी का किरदार पहले की तरह जोरदार है. वह हर वो काम करती हैं जिसकी वजह से उनके फैन्स क्रेजी हो जाते हैं. कीकी लेन (नाइल) अपने किरदार में ठीक है, लेकिन उनकी कहानी को और गहराई चाहिए थी. उमा थरमन और हेनरी गोल्डिंग नए चेहरों के तौर पर ठीक लगे, मगर उनके रोल्स को और बेहतर लिखा जा सकता था. इस तरह कहानी की वजह से किरदारों को सही सेट नहीं किया जा सका है.

द ओल्ड गार्ड 2: एक्शन और डायरेक्शन (The Old Guard 2 Direction )

विक्टोरिया महोनी का डायरेक्शन यहां थोड़ा कमजोर हो जाता है. ऐसा लगता है कि वह शुरू से ही द ओल्ड गार्ड 3 को जेहन में लेकर चल रही थीं. जिस वजह से आखिर में फिल्म अधूरी लगती है और ऐसा लगता है कि ये फिल्म कुछ भी देकर नहीं जाती हैं. हालांकि उन्होंने एक्शन सीन्स को शानदार तरीके से फिल्माया है. चार्लीज और उमा के फेस ऑफ का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, लेकिन वह भी अधूरा ही छूट जाता है. पहली फिल्म जो ताजगी से भरी थी, वहीं ये फिल्म बासीपन की महक समेटे है.

द ओल्ड गार्ड 2: वर्डिक्ट (The Old Guard 2 Verdict)

द ओल्ड गार्ड को हमारी तरफ से 2 स्टार. ये फिल्म उस अधपकी रेसिपी की तरह है जिसका स्वाद फीका है और इसकी वजह वो मसाले हैं जो उसमें जान फूंकते हैं. अगर आप चार्लीज थेरॉन के फैन हैं या पहली फिल्म से प्यार करते हैं, तो इसे एक बार देख सकते हैं. लेकिन अगर आप कुछ नया और गहरा चाहते हैं, तो शायद ये फिल्म आपको निराश कर सकती है.