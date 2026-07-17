The Odyssey Box Office Collection: 2400 करोड़ की द ओडिसी ने प्रीव्यू शो में कमाए 169 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर

The Odyssey Box Office Collection: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार क्रिस्टोफर नोलन के निर्देशन में बनी फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज हो गई है. रिलीज से पहले इस फिल्म की दुनियाभर में काफी चर्चा रही है. इस पूरी फिल्म को IMAX कैमरे से बनाया गया है और IMAX स्क्रीन्स पर भी रिलीज किया गया. 'द ओडिसी' में मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, ऐनी हैथवे, जेंडाया, रॉबर्ट पैटिंसन, शार्लीज थेरॉन और एन हाथवे लीड जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं. वहीं फिल्म ने अपनी प्रीव्यू शो में ही कमाल कर डाला है.

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द ओडिसी की कमाई

द ओडिसी ने अपने प्रीव्यू शो में 169 करोड़ रुपये यानी 17.6 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली है. यह इस साल प्रीव्यू स्क्रीनिंग के लिए सबसे अच्छा नतीजा है, जिसने 'टॉय स्टोरी 5' की 17.5 मिलियन डॉलर की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 'द ओडिसी' के ओपनिंग वीकेंड में $90 मिलियन से $100 मिलियन की कमाई करने का अनुमान है. यह 2012 में 'द डार्क नाइट राइजेज' की $160 मिलियन की कमाई के बाद नोलन की सबसे बड़ी ओपनिंग होगी. हालाँकि, शुरुआती नतीजे बताते हैं कि ये अनुमान कम हो सकते हैं. अगर ओपनिंग का आंकड़ा ज्यादा रहता है, तो 'द ओडिसी' अपनी रिलीज के समय $100 मिलियन या उससे ज्यादा कमाने वाली तीसरी फिल्म बन जाएगी. इससे पहले 'टॉय स्टोरी 5' ($159 मिलियन) और 'द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी' ($131 मिलियन) ऐसा कर चुकी हैं.

दूसरे राज्यों तक देखने जा रहे हैं फिल्में

इसकी तुलना में, नोलन की पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म 'ओपेनहाइमर' ने 'बार्बी' के साथ रिलीज़ होने पर प्रीव्यू में $10.5 मिलियन कमाए थे और 'बार्बेनहाइमर' का क्रेज पैदा किया था. शानदार रिव्यू और IMAX और 70mm स्क्रीनिंग जैसे प्रीमियम फॉर्मेट के कारण बनी चर्चा की वजह से, 'ओपेनहाइमर' ने ओपनिंग वीकेंड में $82 मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में $975 मिलियन का कलेक्शन किया. 'द ओडिसी' पूरी तरह से IMAX कैमरों से शूट की गई पहली फिल्म है और इस फिल्म ने कंपनी की स्क्रीन्स के टिकट के लिए ऐसा क्रेज़ पैदा किया है जो मांग से कहीं ज्यादा है. फैंस दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और रात 2 बजे के शो देख रहे हैं ताकि वे इथाका लौटने की ओडिसियस की खतरनाक सफर को देख सकें.

मार्केटिंग पर खर्च हुआ मोटा पैसा

'ओपेनहाइमर' के बाद से ही 'द ओडिसी' को लेकर फैंस के बीच काफ़ी चर्चा है, खासकर तब से जब आधिकारिक तौर पर यह पता चला कि नोलन इस शानदार कहानी पर काम करेंगे. इसे लंबे समय तक सिनेमाघरों में टिके रहना होगा क्योंकि इसका प्रोडक्शन बजट 250 मिलियन डॉलर है और मार्केटिंग पर 125 मिलियन डॉलर का खर्च आया है. इस तरह यह साल की सबसे महंगी फिल्मों में से एक और इतिहास की सबसे महंगी R-रेटेड फिल्म बन गई है. अच्छे रिव्यू से मदद मिल सकती है, क्रिटिक्स ने फिल्म को पसंद किया है और रॉटन टोमैटोज पर इसे अभी 96% 'फ्रेश' रेटिंग मिली है.