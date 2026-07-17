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19 साल में पलटी इमरान हाशमी की किस्मत, ‘आवारापन 2’ के लिए मिली करोड़ों की फीस, दिशा पाटनी को कितने करोड़?

‘आवारापन 2’ के टीजर के बीच इमरान हाशमी, दिशा पाटनी और शबाना आजमी की फीस चर्चा में है. जानिए किस स्टार ने फिल्म के लिए कितनी रकम चार्ज की.

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19 साल में पलटी इमरान हाशमी की किस्मत, ‘आवारापन 2’ के लिए मिली करोड़ों की फीस, दिशा पाटनी को कितने करोड़?
आवारापन 2 के लिए इमरान हाशमी को मिली करोड़ों की फीस

इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' का टीजर आखिरकार रिलीज हो गया है. फैंस को इमरान हाशमी का रफ-एंड-टफ लुक बहुत पसंद आ रहा है. वहीं इस फिल्म में इमरान की फीस को लेकर काफी चर्चा हो रही है. ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म के लिए एक्टर ने मोटी फीस वसूली है. 2007 में आई फिल्म 'आवारापन' के लिए इमरान हाशमी ने करीब डेढ़ करोड़ रुपए फीस के तौर पर लिए थे, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि इमरान ने अपनी फीस को कई गुना बढ़ा दिया है.

'आवारापन 2' के लिए इमरान हाशमी की फीस क्या है?

इमरान हाशमी अपने मशहूर और दमदार किरदार 'शिवम पंडित' के तौर पर वापसी करने के लिए तैयार हैं. वह एक नए मकसद के साथ अपराध की दुनिया में लौट रहे हैं. फिल्म में उनका कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. खबरों के मुताबिक, इमरान इस फिल्म के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर हैं. बताया जा रहा है कि उन्होंने 10 करोड़ से 12 करोड़ रुपये के बीच फीस ली है.

'आवारापन 2' के लिए दिशा पाटनी ने कितनी फीस ली?

फैंस बड़े पर्दे पर दिशा पाटनी और इमरान हाशमी को एक साथ देखने के लिए बेताब हैं. इस जोड़ी ने फैंस के बीच काफी चर्चा पैदा कर दी है और वे दोनों की केमिस्ट्री को थिएटर में देखने के लिए एक्साइटेड हैं. खबरों के मुताबिक, दिशा ने इस फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपये लिए हैं.

शबाना आजमी ने भी लिए करोड़ों

अगला नाम शबाना आजमी का है. यह दिग्गज एक्ट्रेस एक बिल्कुल अलग अवतार में नजर आ रही हैं. टीजर ने फैंस के बीच उत्सुकता पैदा कर दी है और वे सोच रहे हैं कि शबाना क्या किरदार निभाएंगी. हालांकि उनकी फीस का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कई रिपोर्ट्स का दावा है कि 'नीरजा' स्टार ने 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये के बीच फीस ली है.

लौटी मुकेश भट्ट और इमरान हाशमी की जो़ड़ी

'आवारापन 2' को नितिन कक्कड़ डायरेक्ट कर रहे हैं. हाल ही में, मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज किया, जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है. मोहित सूरी की 'मर्डर 2' (2011), कुणाल देशमुख की 'जन्नत 2', विक्रम भट्ट की 'राज 3' (2012) और 'राज: रीबूट' (2016) जैसी फिल्मों के बाद, इमरान हाशमी एक बार फिर मुकेश भट्ट के साथ काम करने जा रहे हैं. उम्मीद है कि ये फिल्म पिछली फिल्मों से भी बड़ी हिट साबित होगी. आपको बता दें कि 'आवारापन 2' 14 अगस्त, 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है. 

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