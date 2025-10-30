विज्ञापन

70 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस जीनत अमान आज भी सुंदरता में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लगती हैं. वह गुजरे जमाने की उन एक्ट्रेस में शुमार हैं, जो आज जेन जी की तरह सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं.

 73 साल की उम्र में भी जीनत अमान दिखती हैं ग्लैम डॉल, ये है सीक्रेट डाइट, रोज खाती हैं अंडा और बादाम...
जीनत अमान ने 70 के दशक में बड़े पर्दे पर बिकिनी पहने अपनी फिगर से आग लगा दी थी.
नई दिल्ली:

70 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस जीनत अमान आज भी सुंदरता में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लगती हैं. वह गुजरे जमाने की उन एक्ट्रेस में शुमार हैं, जो आज जेन जी की तरह सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. जीनत सोशल मीडिया पर अपने फैशन स्टाइल के साथ-साथ अपनी डाइट के बारे में भी बताती रहती हैं. उनके हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने बताया है कि वह रोजाना क्या खाती हैं और उनके दिन की शुरुआत कैसी होती है. एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि वह खाने के मामले में आज भी अपनी मां की यह बात नहीं भूली हैं.

जीनत अमान को आता है बस अंडा उबालना
एक्ट्रेस ने बताया कि किचन में वह सिर्फ अंडा उबालना जानती हैं. मां को याद करते हुए दिग्गज अदाकारा ने बताया कि उनकी मां कहती थीं कि थोड़ा खाओ, ताजा खाओ'.  एक्ट्रेस ने कहा, '80 के दशक में एक मैगजीन में मेरी खाना बनाते हुए एक  तस्वीर छपी थी, मैंने बड़े ही मजेदार अंदाज में इसके लिए पोज दिया था, लेकिन सच तो यह है कि रसोई में मैं ज्यादा से ज्यादा मेरे पेट लिली के लिए एक अंडा उबाल ही सकती हूं, फिर भी, खाना मेरी लाइफ में एक बड़ा जॉय है, और संयोग से, मेरी छोटी बेटी एक शानदार शेफ बन गई है.

सुबह की रस्में: सादगी सबसे पहले
जीनत अमान अपने दिन की शुरुआत सादगी से करती हैं और इसमें वह एक कप काली चाय और एक कटोरी भीगे और छिले हुए बादाम लेती हैं. यह मिश्रण एंटीऑक्सीडेंट, हेल्दी फैट और ऊर्जा बढ़ाने वाले पोषक तत्वों से भरपूर है, जो उन्हें दिनभर एक्टिव रखता है. ब्रेकफास्ट में, जीनत वेस्टर्न और देसी खाने को साथ में खाना पसंद करती हैं. अकसर वह खट्टे टोस्ट पर मसले हुए एवोकाडो का स्वाद चखती हैं,, जिसके ऊपर चेडर चीज के टुकड़े भी होते हैं. वह कभी-कभी चीला या पोहा भी लेती हैं.

जीनत अमान का लंच

दाल (मसूर की दाल)- चटपटी
मटर आलू (मटर और आलू)
पनीर टिक्का (ग्रिल्ड पनीर)
घर की बनी टमाटर की चटनी और रोटी

इवनिंग स्नैक्स
आम लोगों की तरह जीनत को भी शाम 5 बजे के आसपास हल्का-फुल्का नाश्ता पसंद है. इसमें वह भुने हुए मखाने खाती हैं. इसमें कैलोरी कम और प्रोटीन ज्यादा होता है.
 

