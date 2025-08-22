9 साल के इंतजार के बाद 14 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म, कुली-वॉर 2 से टक्कर में वसूल ले गई बजट की कमाई

14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई वॉर 2 और कुली को दर्शकों के बीच खूब शोर-शराबा सुनने को मिला. लेकिन इसी दिन एक और फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जो थी बंगाली फिल्म धूमकेतु. इस फिल्म को कौशिक गांगुली ने डायरेक्ट किया था, जो रिलीज के 8 दिनों में ही राखी की अमर बॉस को पछाड़ते हुए दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म बन गई है. इस फिल्म ने पहले ही 200.74K से ज्यादा की टिकट की बिक्री की है. वहीं कुली और वॉर 2 के शोर में बजट की कमाई अपने नाम कर ली है.

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन धूमकेतु ने 1.11 करोड़ की ओपनिंग की थी. इसके बाद दूसरे दिन आंकड़ा 1.27 करोड़ पहुंचा. तीसरे दिन फिल्म की कमाई 76 लाख, चौथे दिन 99 लाख, पांचवे दिन 44 लाख, छठे दिन 38 लाख, सातवें दिन 31 लाख और आठवें दिन 26 लाख की कमाई फिल्म ने हासिल की. इसके बाद आंकड़ा 5.52 करोड़ पहुंचा है. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 6.18 करोड़ की है.

बजट की बात करें तो कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, धूमकेतु का बजट 4 करोड़ रहा है. वहीं 8 दिन में फिल्म ने बजट से ज्यादा की कमाई कर ली है. वहीं यह फिल्म अब प्रॉफिट में चल रही है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होने में 9 साल का लंबा वक्त लगा है.

बता दें, कौशिक गांगुली द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक नॉर्थ सिक्किम के चाय एस्टेट मैनेजर की है, जो अपनी जॉब खो देता है. इसके बाद पहाड़ों में लिमिटेड ऑप्सन्स के कारण उनकी जिंदगी में कई मुश्किलें आती हैं. फिल्म में देव और शुभाश्री गांगुली लीड रोल में हैं. फिल्म को आईएमडीबी पर 7.1 की रेटिंग मिली है.



