कब और कहां रिलीज होगी मनोज बाजपेयी की The Family Man 3, प्लॉट से लेकर कास्ट तक जान लीजिए सारे डिटेल्स

The Family Man 3: मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन 3 रिलीज होने के लिए तैयार है. इस सीरीज को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. आइए आपको इसके बारे में सबकुछ बताते हैं.

The Family Man 3 OTT Release: दो शानदार सीजन के बाद द फैमिली मैन का तीसरा सीजन आ रहा है. 'द फैमिली मैन 3' इस बार और धमाकेदार होने वाला है. लंबे समय से इसकी रिलीज का फैंस इंतजार कर रहे थे. अब ये इंतजार सिर्फ एक दिन का रह गया है. 'द फैमिली मैन 3' ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. मनोज बाजपेयी के साथ शो में कई सारे नए कलाकार नजर आएंगे जो इसे और इंटरेस्टिंग बनाते नजर आएंगे. आइए आपको द फैमिली मैन 3 को लेकर सारे अपडेट बता देते हैं. साथ ही ये सीरीज कब और कहां रिलीज होने वाली है इस बारे में भी नोट कर लीजिए.

कब और कहां देखें द फैमिली मैन 3?

मनोज बाजपेयी की 'द फैमिली मैन 3' प्राइम वीडियो पर 21 नवंबर को रिलीज होने वाली है. ये सीरीज रात को 12 बजे ही रिलीज हो जाएगी. इसके फैंस रात को 12 बजे ही इसे बिंज वॉच करने का प्लान बनाकर बैठे हुए हैं.

द फैमिली मैन 3 में क्या नया?

'द फैमिली मैन 3' में बहुत कुछ खास होने वाला है. ये चौंकाने वाले ट्विस्ट, इमोशनल गहराई और डार्क ह्यूमर से भरी है, जिसे दर्शकों ने पसंद किया. तीसरे सीजन में श्रीकांत तिवारी की जिंदगी को और गहराई से दिखाया जाएगा, जिसमें उनके और उनके रिश्तों पर फोकस किया जाएगा. इस श्रीकांत तिवारी के साथ ही उसका परिवार भी खतरों से जूझता नजर आएगा.

'द फैमिली मैन 3' का प्लॉट?

'द फैमिली मैन 3' के प्लॉट की बात करें तो इसमें श्रीकांत तिवारी की ही स्टोरी को आगे दिखाया गया है. कई साल की सर्विस के बाद वो खुद को एक वॉन्टेड क्रिमिनल के तौर पर फंसा हुआ पाता है. जिससे उसे और उसके परिवार को छिपना पड़ता है. पर्सनल उथल-पुथल के बीच, श्रीकांत को भारत के नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में चल रही एक खतरनाक साजिश को सुलझाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है, जो देश को वॉर की ओर धकेल सकती है.

'द फैमिली मैन 3' ये है कास्ट

द फैमिली मैन 3 की कास्ट की बात करें तो इसमें मनोज बाजपेयी के साथ जयदीप अहलावत, निमरत कौर, प्रियामणि, शारिब हाशमी, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरी, हरमन सिंघा, वेदांत सिन्हा, दर्शन कुमार, सीमा बिस्वास, गुल पनाग, दलीप ताहिल, जुगल हंसराज, विपिन शर्मा, आदित्य श्रीवास्तव, संदीप किशन और पालिन कबक अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. सीरीज का निर्देशन राड ऐंड डीके, सुमन कुमार और तुषार सेठ ने किया है. 

संक्षेप में...
प्राइम वीडियो की वेब सीरीज द फैमिली मैन का पहला सीजन 20 सितंबर, 2019 को रिलीज हुआ था. इसने रिलीज के साथ ही धूम मचा दी थी. पहले सीजन में 10 एपिसोड थे. इसका दूसरा सीजन 4 जून, 2021 को रिलीज हुआ था. इसमें 9 एपिसोड थे. इसमें समांथा रुथ प्रभु ने निगेटिव रोल किया था और सीजन सुपरहिट रहा था. अब द फैमिली मैन 3 21 नवंबर को रिलीज होने जा रहा है.

