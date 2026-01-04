20 मिनट की ये फिल्म घुमा देगी दिमाग, थ्रिलर के हैं शौकीन तो यूट्यूब पर फ्री में देख डालें इसे

चाहे आप कॉमेडी देखना पसंद करें या फिर थ्रिलर्स या मर्डर मिस्ट्री या सस्पेंस से भरी हैरतअंगेज कहानियां. ओटीटी पर आइए और अपना मन पसंद कंटेंट जब मर्जी देखिए और सबसे बढ़िया बात ये कि जो सीन पसंद आए उसे रोक कर या दोबारा चला कर बारीकी से देख सकते हैं. ये बात आप नहीं समझेंगे लेकिन एक सच्चा सिने प्रेमी जानता है कि किसी सीन को दोबारा देखना उसे दोगुना रोमांचक बना देता है. आप सोच रहे होंगे कि आज इस तरह की बातें क्यों? इस तरह की बातें इसलिए क्योंकि हाल में हमारी नजर यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल एक शॉर्ट फिल्म पर पड़ी. सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी इस कहानी को IMBb पर 7.7 की रेटिंग मिली है और इसे आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं.

कौनसी है दिमाग घुमा देने वाली है सस्पेंस भरी फिल्म?

यह फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी और इसका नाम अपरिचित है. फिल्म के डायरेक्टर राहत जैन हैं जबकि कहानी समर्थ गर्ग ने लिखी है. फिल्म में लीड रोल में सुहानी गांधी और शिशिर शर्मा नजर आते हैं.

क्या है अपिरिचित की कहानी ?

भारी बरसात के बीच शाम के वक्त एक लड़की घर पर ऑफिस का जरूरी काम निपटा रही होती है. तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और एक बुजुर्ग अजनबी आता है. वह खुद को लड़की की रूममेट का परिचित बताता है और बारिश से बचने के लिए कुछ देर अंदर रुकने की इजाजत मांगता है. लड़की उसकी रिक्वेस्ट मान लेती है और उसे अंदर आने देती है. फिर जो होता है, वह दिमाग हिला देने वाला ट्विस्ट लेकर आता है, जो आपको सोच में डाल देगा.

अब तक कितने लोग देख चुके हैं अपरिचित?

फिल्म महज 20 मिनट की है लेकिन यह आपको गहरे मैसेज के साथ छोड़ जाती है. यूट्यूब पर इसे अब तक 17 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कमेंट्स में दर्शकों ने इसकी जमकर तारीफ की है. यह लॉस एंजेलिस बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भी फाइनलिस्ट रही थी. अगर आप फिल्म देखने की सोच रहे हैं और ज्यादा टाइम भी नहीं तो ये शॉर्ट फिल्म अपरिचित आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है.

