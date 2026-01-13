विज्ञापन

Border के इस सीन को करते हुए रुक ही नहीं रहे थे सनी देओल के आंसू, लेकिन सीन को नहीं मिली फिल्म में जगह, वजह थी खास

1997 की फिल्म बॉर्डर के इस रीमेक को लेकर दर्शकों में काफी बज बना हुआ है. बॉर्डर 2 में एक दमदार कास्ट देखने को मिलेगी, जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मोना सिंह और कई अन्य कलाकार शामिल हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Border के इस सीन को करते हुए रुक ही नहीं रहे थे सनी देओल के आंसू, लेकिन सीन को नहीं मिली फिल्म में जगह, वजह थी खास
Border से डिलीट कर दिया गया था इमोशनल क्लाइमैक्स सीन
नई दिल्ली:

सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म, बॉर्डर 2, 23 जनवरी 2026 को रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार है. 1997 की फिल्म बॉर्डर के इस रीमेक को लेकर दर्शकों में काफी बज बना हुआ है. बॉर्डर 2 में एक दमदार कास्ट देखने को मिलेगी, जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मोना सिंह और कई अन्य कलाकार शामिल हैं.

बॉर्डर में ये था सनी देओल का फेवरेट सीन

ओरिजिनल फिल्म, बॉर्डर 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित थी और दशकों बाद भी इसे याद किया जाता है. हाल में जब सनी देओल रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में आए, तो उन्होंने 1997 की ब्लॉकबस्टर, बॉर्डर के बारे में बात की. जब उनसे फिल्म के उनके पसंदीदा सीन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने याद किया कि वह बहुत इमोशनल था और फाइनल कट में शामिल नहीं हो पाया.

उस सीन के बारे में बात करते हुए, सनी ने बताया कि यह एक छोटे से मंदिर में हुआ था, जहां उन्होंने एक बंकर से आग की रोशनी आते देखी. जैसे ही वह बंकर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके सभी शहीद सैनिक आग के चारों ओर बैठे हैं. फिर सनी एक इमोशनल मोनोलॉग देते हैं, उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वह उनके परिवारों का ख्याल रखेंगे, उनके घर की टूटी हुई छत ठीक करवाएंगे, और उनके प्रियजनों का ध्यान रखेंगे. उन्होंने कहा कि जब वो इस सीन को पढ़ते थे, जैसे अभी रोना आ रहा है, वैसे रोना आ जाता था. इतना प्यारा सीन था वह.

बॉर्डर से इमोशनल क्लाइमेक्स क्यों हटाया गया

जब सनी देओल ने इमोशनल सीन के बारे में बात की, तो वह अपने आंसू नहीं रोक पाए क्योंकि इसका उन पर बहुत गहरा असर हुआ था. उसी बातचीत में, उन्होंने बताया कि वह सीन फाइनल कट में क्यों शामिल नहीं हो पाया. एक्टर ने कहा कि, क्योंकि फिल्म की अवधि बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए प्रोड्यूसर्स के पास आखिरी सीन को हटाने के अलावा कोई चारा नहीं था.

बॉर्डर के लिए सनी को मिली थी सबसे ज्यादा फीस

1997 की फिल्म बॉर्डर एक कल्ट क्लासिक थी, जिसे जे. पी. दत्ता ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में अक्षय खन्ना, सनी देओल, तब्बू, पूजा भट्ट, राखी गुलज़ार और कई अन्य कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की थी. और इस शानदार कास्ट में सनी देओल सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर थे. सनी ने 'मेजर कुलदीप सिंह' का मुख्य किरदार निभाया था और उन्हें 1.2 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम दी गई थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Border, Sunny Deol, Border 1997, Border News, Border Film Song
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com