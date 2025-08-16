'द बंगाल फाइल्स' का रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज, कोलकाता इवेंट में मचा बवाल, लॉन्च रोकने के लिए काटे तार

फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री अपनी फिल्मों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं. ‘द कश्मीर फाइल्स' के बाद अब उनकी नई फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसने आते ही सुर्खियां बटोर ली हैं. इस बार कहानी बंगाल के विभाजन से जुड़ी त्रासदी पर आधारित है, जिसमें हिंदुओं के नरसंहार को बड़े पर्दे पर उतारा गया है. फिल्म के ट्रेलर में सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं अनुपम खेर, जो महात्मा गांधी की भूमिका निभा रहे हैं. वहीं मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार जैसे कलाकार अपने-अपने किरदारों में बेहद दमदार दिखाई दे रहे हैं. इसके अलावा टीवी शो अनुपमा से पहचान बनाने वाली मदालसा शर्मा और गदर 2 फेम सिमरत कौर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी.

16 अगस्त को कोलकाता में ट्रेलर लॉन्च का आयोजन हुआ. हालांकि इस दौरान माहौल गर्मा गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसे ही इवेंट शुरू होने वाला था, कुछ प्रदर्शनकारियों ने हंगामा कर दिया और अफरा-तफरी मच गई. यहां तक कि होटल के अंदर बिजली की सप्लाई काट दी गई ताकि लॉन्च को रोका जा सके. विवेक अग्निहोत्री ने इसे सीधा-सीधा “तानाशाही” करार देते हुए कहा कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है. उन्होंने साफ कहा कि “ट्रेलर कोलकाता में ही लॉन्च होगा और कोई हमें रोक नहीं सकता.”

ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया गया है कि बंगाल में मानो दो संविधान लागू थे- एक हिंदुओं के लिए और दूसरा मुसलमानों के लिए. फिल्म महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुई बहस को भी उजागर करती है. खूनखराबे, धर्म के नाम पर हुई जंग और हजारों निर्दोषों की मौत को पर्दे पर लाने की कोशिश की गई है. इस फिल्म को अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक रंजन अग्निहोत्री ने प्रोड्यूस किया है. ‘द बंगाल फाइल्स' 6 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ट्रेलर से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फिल्म एक बार फिर देशभर में बहस और चर्चा को जन्म देने वाली है.