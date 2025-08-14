Coolie और War 2 के साथ थियेटर्स में दिखाया जाएगा इस फिल्म का ट्रेलर, मनोरंजन से पहले मिलेगा एक सीरियस डोज

डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अपनी आने वाली पॉलिटिकल ड्रामा 'द बंगाल फाइल्स: राइट टू लाइफ' की रिलीज से पहले कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. ज्यादा व्यूज पाने के लिए एक बड़े कदम के तहत उन्होंने अपनी नई फिल्म के ट्रेलर को 2025 की दो बड़ी रिलीज के साथ जोड़ दिया है. फिल्म से जुड़े एक सोर्स के मुताबिक अग्निहोत्री की मचअवेटेड 'द बंगाल फाइल्स: राइट टू लाइफ' का दो मिनट का ट्रेलर 14 अगस्त को रिलीज होगा, जो स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज हुई बड़ी फिल्मों 'वॉर 2' और 'कुली' के साथ देशभर के सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा. 16 अगस्त को कोलकाता में एक ग्रैंड लॉन्च के दौरान पूरे ट्रेलर को रिवील किया जाएगा.

ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' और रजनीकांत की 'कुली' को लेकर हो रही चर्चा को देखते हुए, 'द बंगाल फाइल्स: राइट टू लाइफ' का ट्रेलर दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है. उनमें एक्साइटमें पैदा करेगा. पहले इस फिल्म का नाम 'द दिल्ली फाइल्स: द बंगाल चैप्टर' रखा गया था. हालांकि बाद में अग्निहोत्री ने इसका नाम बदलकर 'द बंगाल फाइल्स: राइट टू लाइफ' कर दिया.

यह फिल्म अग्निहोत्री की "फाइल्स" सीरीज की तीसरी किस्त है, जो 'द ताशकंद फाइल्स' (2019) और 'द कश्मीर फाइल्स' (2022) के बाद आई है. 'द बंगाल फाइल्स: राइट टू लाइफ' डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली दंगों जैसी घटनाओं पर आधारित है. अग्निहोत्री ने इन घटनाओं को "हिंदू नरसंहार" बताया है और भारतीय इतिहास के इस अक्सर अनदेखे अध्याय पर रौशनी डालने का लक्ष्य रखा है.

फिल्म का पहले रिलीज किया गया, रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर सांप्रदायिक राजनीति के दावों को दर्शाता है और एक व्यक्ति यह सवाल उठाता है कि ब्रिटिश शासन से 80 साल की आजादी के बाद भी असल में आजाद कौन है.

अग्निहोत्री और उनकी टीम का अपनी शुरुआती प्लानिंग के मुताबिक कोलकाता में ट्रेलर लॉन्च करने का फैसला, फिल्म से जुड़े राजनीतिक विवादों को देखते हुए, एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर इशारा करता है. 'द बंगाल फाइल्स: राइट टू लाइफ' के निर्देशक ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की हैं. कोलकाता में फिल्म का ट्रेलर दिखाने का उनका फैसला राज्य सरकार द्वारा सभी सिनेमाघरों में प्राइम टाइम के दौरान रोजाना बंगाली फिल्में दिखाना जरूरी करने के ठीक बाद आया है.

'द बंगाल फाइल्स: राइट टू लाइफ' अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी द्वारा सह-निर्मित है. फिल्म की टीम की सुरक्षा चिंताओं के कारण इसे कोलकाता के बजाय मुंबई में शूट किया गया था. फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी मुख्य भूमिकाओं में हैं. 'द बंगाल फाइल्स: राइट टू लाइफ' 5 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.