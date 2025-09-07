The Bengal Files Box Office Collection: कमाई में दिखा उछाल, संडे की कलेक्शन मिलाकर खाते में आए इतने करोड़

The Bengal Files 3 Days Box Office Collection: विवेक अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' इस शुक्रवार (5 सितंबर) सिनेमाघरों में रिलीज हुई और पहले ही काफी चर्चा में आ गई है. बॉक्स ऑफिस पर विवादों और कड़े कॉम्पिटीशन के बावजूद फिल्म ने अपने दूसरे दिन, यानी शनिवार को अच्छी कमाई की. ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने भारत में शनिवार को 2.15 करोड़ रुपये की कमाई की. शनिवार को हिंदी सिनेमा में दर्शकों की संख्या 29.91% रही. सुबह के शो में फिल्म की दर्शक संख्या 15.11%, दोपहर में 29.20%, शाम को 35.08% और रात के शो में 40.23% रही.

'द बंगाल फाइल्स' को एक्शन फिल्म 'बागी 4' और हॉलीवुड हॉरर फिल्म 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' से कड़ी टक्कर मिली. अपने पहले दिन, फिल्म ने 1.75 करोड़ रुपये कमाए, जो अग्निहोत्री की पिछली फिल्म, द कश्मीर फाइल्स, जिसने 2022 में अपने पहले दिन 3.55 करोड़ रुपये कमाए थे, की तुलना में मामूली शुरुआत थी. वहीं अब दो दिन में फिल्म की कलेक्शन. बंगाल फाइल्स ने दूसरे दिन 2.15 करोड़ और तीसरे दिन यानी 7 सितंबर रविवार को फिल्म के 2.22 करोड़ की कलेक्शन की उम्मीद है. इसके साथ फिल्म की तीन की अनुमानित कलेक्शन 6.12 करोड़ रुपये हो गई है.

यह नई रिलीज विवेक अग्निहोत्री की ट्रायोलॉजी का हिस्सा है और भारतीय इतिहास के एक कठिन अध्याय में गहराई से उतरती है. कहानी मानवीय सम्मान और जीने के मूल अधिकार के लिए सार्वभौमिक संघर्ष को उजागर करती है. अपनी भावनात्मक और सशक्त कहानी के साथ फिल्म अतीत की अनकही सच्चाइयों पर रोशनी डालने की कोशिश करती है.

द बंगाल फाइल्स विवेक रंजन अग्निहोत्री की लिखी और उन्हीं के डायरेक्शन में बनी है और अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इसे प्रोड्यूस किया है. तेज नारायण अग्रवाल और आई एम बुद्धा प्रोडक्शंस की पेशकश यह फिल्म जिस ट्रायोलॉजी का हिस्सा है उसमें द कश्मीर फाइल्स और द ताशकंद फाइल्स शामिल रिलीज हो चुकी हैं.