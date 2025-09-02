विज्ञापन

चेन्नई एक्सप्रेस के थंगाबली की पत्नी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, झांसी की रानी के रोल से घर- घर हुई थीं मशहूर

निकितिन धीर की पत्नी को उन्होंने नहीं बल्कि उनके पिता ने ढूंढा था और एक्टर ने पिता के कहने पर उनसे शादी रचाई थी.

चेन्नई एक्सप्रेस के थंगाबली की पत्नी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, झांसी की रानी के रोल से घर- घर हुई थीं मशहूर
टीवी और फिल्मी दुनिया के शानदार एक्टर पंकज धीर अब फिल्मों में कम नजर आते हैं और अब उनके बेटे निकितिन धीर दमदार पर्सनालिटी के चलते बड़े-बड़े रोल हासिल कर रहे हैं. निकितिन धीर को शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में थंगाबली के रोल से जाना जाता है. निकितिन एक शादीशुदा एक्टर हैं और उनकी पत्नी कोई और नहीं बल्कि टीवी की झांसी की रानी कृतिका सेंगर हैं. कृतिका और निकितिन एक-दूजे को जानते तक नहीं थे और उनकी यह अरेंज मैरिज हैं, क्योंकि कृतिका को निकितिन के पिता ने पसंद किया था. इन तस्वीरों को देखने के साथ-साथ जानते हैं कृतिका सेंगर के बारे में.

कृतिका एक फिल्म के लिए ऑडिशन देने गई थीं और इस फिल्म को बना रहे थे निकितिन के पिता पंकज धीर.

पंकज ने कृतिका को अपनी फिल्म में लीड हीरोइन के तौर पर चुना और साथ ही अपनी बहु के रूप में भी अपना लिया.

पहले तो पंकज ने कृतिका से उनके बारे में जानकारी ली और फिर उनके पेरेंट्स से बात की और इसके बाद पहली बार निकितिन और कृतिका की मुलाकात हुई.

साल 2014 में पंकज धीर ने उन्हें फिल्म माई फादर गॉडफादर में लिया था, जिसमें उन्होंने जाह्नवी सिंह का रोल किया था.

निकितिन को कृतिका और उनकी फैमिली काफी पारिवारिक लगी और वो सब कुछ मिला जो एक फैमिली में होना चाहिए.

कृतिका और निकितिन ने शादी से पहले कुछ दिनों के लिए एक-दूजे को डेट किया. 2014 में सगाई के बाद 3 सितंबर 2014 को कपल ने शादी रचा ली.

कल 3 सितंबर को कृतिका और निकितिन की शादी की 11वीं सालगिरह है. कपल अब एक बच्चे के पेरेंट्स भी हैं.

कृतिका ने साल 2007 में क्योंकि सास भी कभी बहू थी में सांची और सुगंधी विरानी का रोल किया था.

उनके पॉपुलर टीवी शो में कसौटी जिंदगी की, क्या दिल में है, एक वीर स्त्री की कहानी-झांसी की रानी, आहट और छोटी सरदारनी शामिल है.

शादी के बाद कृतिका को सर्विस वाली बहू, कसम तेरे प्यार की और छोटी सरदारनी जैसे टीवी शो में देखा गया था. साल 2021 के बाद से वह छोटे और बड़े दोनों पर्दे से दूर हैं.

