थिएटर के बाद ओटीटी पर छाने को तैयार है अथर्व मुरली की एक्शन थ्रिलर, जानें कब और कहां देख सकते हैं ये फिल्म?

साउथ सिनेमा दर्शकों को खूब इंप्रेस कर रहा है. थिएटर्स से लेकर सिनेमा के तीसरे पर्दे ओटीटी पर भी साउथ सिनेमा का बोलबाला है. हर हफ्ते ढेरों साउथ फिल्में ओटीटी पर आ रही है. अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक और धमाकेदार फिल्म थानल ओटीटी पर दस्तक दे दी है. अथर्व मुरली और लावण्या त्रिपाठी स्टारर थानल एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो बीती 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब फिल्म ओटीटी पर दर्शकों को इंप्रेस कर रही है. इस फिल्म को थिएटर्स में दर्शकों का ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, हालांकि क्रिटिक्स ने इसे सराहा था. चलिए आपको बताते हैं थानल को ओटीटी पर्दे पर कब और कहां देख सकते हैं.



कब और कहां देखें थानल?



बता दें, अथर्व मुरली और लावण्या त्रिपाठी की यह फिल्म बीते दिन 17 अक्टूबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर देखी जा रही है. सिनेमैटोग्राफर शक्ति सरवरन ने फिल्म का एक पोस्टर शेयर कर इसकी ओटीटी रिलीज का एलान किया था. इस अपडेट को शेयर कर उन्होंने लिखा था, 'ब्लॉकबस्टर थ्रिलर फिल्म थानल 17 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं'. इस फिल्म का निर्देशन रविंद्र माधव ने किया है और वो ही इस फिल्म के लेखक हैं. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 0.27 करोड़ रुपये से खाता खोला था. अब अपनी रिलीज के 19 दिनों में फिल्म 1 करोड़ रुपये का आंकड़ा पर कर चुकी है. फिल्म ने भले ही ज्यादा कमाई ना की हो, लेकिन इस फिल्म की कहानी और इसके किरदारों ने दर्शकों को हिलाकर रख दिया है.



क्या है फिल्म की कहानी?

थानल को जॉन पीटर ने अन्नाई फिल्म प्रोडक्शन बैनर तले प्रोड्यूस किया है. थानल की कहानी एक पूर्व आर्मी मैन की है, जिसकी लाइफ बुरे हालातों से भरी रही है, वह उन पुलिस अधिकारियों से बदला लेने निकलता है, जिन्होंने 2016 में एक मुठभेड़ में बैंक लुटेरों के एक गिरोह को मार डाला था, जिसमें उसका भाई भी शामिल था. इस मिशन में एक पुलिस ऑफिसर उसके रास्ते में खड़ा है, जिसके दुखदायी पास्ट ने उसे एक अच्छे बेटे में बदल दिया है, क्या नायक खलनायक की चालों के खिलाफ खड़ा हो पाएगा, यही कहानी का पूरा सार है. मुरली और लावण्या के अलावा फिल्म में शाह रा, बरनी, दिलीपन, सेल्वा, अजगम पेरुमल, बोस वेंकट, लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली, योगी बाबू और अन्य अहम रोल में दिख रहे हैं.



