Thamma Box Office Collection: 7 दिन में 94 करोड़, मंडे को भी फिल्म देखने के लिए टूटी भीड़

Thamma Box Office पर तेजी से दौड़ रहा है और स्त्री, भेड़िया, मुंज्या और इसके बाद, एमएचसीयू में शक्ति शालिनी और सैयारा की एक्ट्रेस अनीत पड्डा भी नजर आएंगी.

Thamma Box Office Collection
नई दिल्ली:

Thamma box office collection day 7: आदित्य सरपोतदार की आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में अच्छे रिव्यूज के साथ रिलीज हुई. मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की इस फिल्म ने स्त्री, भेड़िया और मुंज्या के साथ अपने पहले ही हफ्ते में ₹90 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के मुताबिक थामा ने सोमवार को भारत में करीब ₹3.24 करोड़ की कमाई की, जिससे इसका कुल डोमेस्टिक कलेक्शन ₹94.54 करोड़ हो गया. पिछले मंगलवार को रिलीज होने पर फिल्म ने ₹24 करोड़ की ओपनिंग की थी, और बुधवार को ₹18.6 करोड़, गुरुवार को ₹13 करोड़ और शुक्रवार को ₹10 करोड़ की कमाई करके वीकडेज में अपनी स्पीड बनाए रखी.

वीकएंड पर थामा ने शनिवार को ₹13.1 करोड़ और रविवार को ₹12.6 करोड़ कमाए, जिससे भारत में इसकी छह दिनों की कुल कमाई ₹91.3 करोड़ हो गई. इस दौरान इसने दुनिया भर में ₹124.50 करोड़ की कमाई की. देखना होगा कि आने वाले हफ्ते में यह कैसा परफॉर्म करती है.

थामा, आलोक (आयुष्मान) की कहानी है, जो एक लंबी पैदल यात्रा के दौरान रहस्यमयी लड़की (रश्मिका) से मिलता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वह एक बेताल (पिशाच) है.

मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का फ्यूचर

स्त्री, भेड़िया, मुंज्या और थामा के बाद, एमएचसीयू में शक्ति शालिनी और सैयारा की एक्ट्रेस अनीत पड्डा भी नजर आएंगी. हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर, आयुष्मान ने शक्ति शालिनी के लिए एक अटैचमेंट शेयर किया, जो थामा से जुड़ा था और लिखा, "MHCU में आपका स्वागत है @aneetpadda पंजाबी आ गए ओए!! एक सपने देखने वाले से दूसरे सपने देखने वाले तक - जो आप चाहते हैं उसका पीछा करते रहें. कुछ भी असंभव नहीं है.. पंजाब के किसी व्यक्ति को हम सभी पर गर्व करते हुए देखकर बहुत गर्व हो रहा है. शक्ति शालिनी में आपको चमकते हुए देखने का इंतजार कर रहे हैं! आगे बढ़ो और ऊपर बढ़ो अनीत."

अनीत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट को फिर से शेयर किया और उन्हें धन्यवाद देते हुए लिखा, "खुराना जी दा मुंडा हमेशा की तरह वेव्स बना रहा हैं. बहुत-बहुत शुक्रिया."

