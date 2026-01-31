विज्ञापन

बाल, स्टाइल और दर्द…23 साल बाद इस आशिक की दीवानगी फिर करेगी थिएटर हाउसफुल, भूल जाएंगे सैयारा

सलमान खान की कल्ट क्लासिक फिल्म ‘तेरे नाम’ एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटने जा रही है. 27 फरवरी 2026 को यह फिल्म दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

री-रिलीज हो रही सलमान खान की फिल्म तेरे नाम

सलमान खान की कल्ट क्लासिक फिल्म ‘तेरे नाम' एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटने जा रही है. 27 फरवरी 2026 को यह फिल्म दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज होगी. सालों बाद इस फिल्म की वापसी ने फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है. ‘तेरे नाम' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इमोशन है, जिसने प्यार में टूटे दिलों को आवाज दी थी. राधे का दर्द, उसका पागलपन और सच्चा इश्क- आज भी लोगों के दिलों में ताजा है. माना जा रहा है कि री-रिलीज के बाद यह फिल्म नई पीढ़ी को भी वही दर्द और मोहब्बत का एहसास कराएगी, जिसने एक दौर में दर्शकों को रुला दिया था.

तेरे नाम कब रिलीज हुई थी

‘तेरे नाम' पहली बार साल 2003 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का निर्देशन सतीश कौशिक ने किया था. रिलीज के समय फिल्म को मिक्स्ड रिव्यू मिले थे, लेकिन दर्शकों ने इसे दिल से अपनाया. समय के साथ यह फिल्म एक कल्ट लव स्टोरी बन गई, जिसकी दीवानगी आज भी कायम है.

क्या थी फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी राधे नाम के एक रफ और गुस्सैल युवक की है, जो सच्चे प्यार में पड़कर पूरी तरह बदल जाता है. उसकी जिंदगी में निरजरा आती है, जिससे उसे बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है. हालात ऐसे बनते हैं कि राधे अपने प्यार की वजह से पागल हो जाता है और उसकी जिंदगी दर्द, त्याग और तड़प से भर जाती है. फिल्म ने यह दिखाया कि सच्चा प्यार इंसान को किस हद तक तोड़ भी सकता है.

बजट और कलेक्शन की कहानी

‘तेरे नाम' का बजट करीब 12 करोड़ बताया जाता है. वहीं फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24-25 करोड़ का कलेक्शन किया था. कमाई भले ही उस दौर में औसत रही हो, लेकिन फिल्म की पॉपुलैरिटी समय के साथ कई गुना बढ़ गई. इसके गाने, सलमान खान का लुक और इमोशनल कहानी आज भी याद की जाती है.

