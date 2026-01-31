विज्ञापन

बैटल ऑफ गलवान के टीजर पर ट्रोल करने वालों को सलमान खान ने दिया जवाब, बोले- कर्नल हूं भैया

बैटल ऑफ गलवान का पिछले दिनों टीजर रिलीज किया गया था, जिसमें सलमान खान कौ फौजी के अवतार में देख फैंस खुश हुए थे. 

सलमान खान ने ट्रोलिंग पर दिया जवाब
नई दिल्ली:

सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान की चर्चा बीते काफी समय से हो रही है. वहीं फिल्म की पहली झलक और पहला गाना मातृभूमि पिछले दिनों रिलीज किया गया, जिसमें सलमान खान का अलग अंदाज देखने को मिला. हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने भाईजान को उनकी एक्टिंग के लिए ट्रोल भी किया. लेकिन हाल ही में आईएसपीएल सीजन 3 में पहुंचे सलमान खान खान ने ट्रोल करने वालों पर रिएक्शन दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में मोहम्मद कैफ कहते हैं, एक बार आपने जो ट्रेलर था गलवान मूवी में जो लकड़ी पकड़ी है. बैट पकड़के दिखा दीजिए. इसके बाद हाथ में बल्ला लिए सलमान खान कहते हैं, किसी को ये समझ में आता है कि यह रोमांटिक लुक है. लेकिन कर्नल हूं भैया. तो ये कर्नल का लुक है. जो कि समझता है कि अपने टीम वालों को अपने जवानों को कैसा हौंसला दें. वैसा ही लुक मैं इनको भी दे सकता हूं. उस लुक का कोई मतलब नहीं है. तो ऐसे ही चलता रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा. आप लोगों की दुआ से. 

बता दें, अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी बैटल ऑफ गलवान 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष की कहानी है, जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना का डटकर सामना किया था. फिल्म में सलमान कान बिकुमल्ला संतोष बाबू की भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जो उस संघर्ष में शहीद हो गए थे और उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था. फिल्म में चित्रांगदा सिंह और जेन शॉ, अंकुर भाटिया, अभिलाष चौधरी, हीरा सोहल और विपिन भारद्वाज अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म 17 अप्रैल 2026 में रिलीज होगी. 

