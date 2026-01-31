विज्ञापन

इस टॉप एक्ट्रेस की वजह से शुरू हुई थी शाहरुख खान और गौरी की लव स्टोरी, कभी बनने वाली थी देओल फैमिली की बहू

इंडियन आइडल के ‘सीजन ऑफ लव’ स्पेशल एपिसोड में एक ऐसा राज सामने आया, जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया. यह राज शाहरुख खान और गौरी से जुड़ा था.

नीलम कोठारी की वजह से शुरू हुई थी शाहरुख-गौरी की लव स्टोरी

इंडियन आइडल के ‘सीजन ऑफ लव' स्पेशल एपिसोड में एक ऐसा राज सामने आया, जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया. शो में पहुंची मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस नीलम कोठारी ने खुलासा किया कि हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक लव स्टोरी- शाहरुख खान और गौरी खान की लव स्टोरी, कहीं न कहीं उनकी वजह से शुरू हुई थी. प्रोमो में एक्ट्रेस ने बताया कि कुछ महीने पहले खुद शाहरुख ने उनसे बातचीत में कहा था कि उनकी फिल्मों ने ही उनकी और गौरी की नजदीकियों की शुरुआत करवाई. यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए, क्योंकि यह किस्सा अब तक कभी सामने नहीं आया था.

फिल्मों ने निभाया ‘क्यूपिड' का रोल

नीलम ने आगे बताया कि शाहरुख ने उन्हें कहा, “जब आप फिल्में कर रही थीं, मैं आपका बड़ा फैन था और गौरी भी आपकी फैन थीं.” दोनों साथ में उनकी फिल्में देखने जाया करते थे. उन्हीं मुलाकातों के दौरान उनकी दोस्ती गहरी हुई और धीरे-धीरे वही रिश्ता प्यार में बदल गया. एक्ट्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें खुद नहीं पता था कि उनकी फिल्में किसी की असली लव स्टोरी की वजह बन जाएंगी.

खुद भी नहीं था अंदाजा

इस खुलासे के दौरान नीलम ने माना कि उन्हें इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि उनके काम का ऐसा असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि सालों बाद यह बात जानकर उन्हें बेहद अच्छा लगा. शाहरुख और गौरी की प्रेम कहानी को बॉलीवुड की सबसे मजबूत और प्रेरणादायक शादियों में गिना जाता है, और अब इसमें यह दिलचस्प कनेक्शन भी जुड़ गया है. आपको बता दें कि एक टाइम में नीलम का नाम एक्टर बॉबी देओल से भी जुड़ा था. कहते हैं कि धर्मेंद्र को यह रिश्ता पसंद नहीं था, जिस वजह से वह देओल परिवार की बहू बनते-बनते रह गईं. 

करियर और हालिया प्रोजेक्ट्स

गौरतलब है कि नीलम कोठारी 80 और 90 के दशक की जानी-मानी स्टार रही हैं, खासकर फैमिली और रोमांटिक फिल्मों के लिए. उनकी कई हिट फिल्मों ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. हाल ही में वह ओटीटी शो बॉलीवुड वाइव्स में नजर आई थीं और जल्द ही अक्षय कुमार के शो व्हील ऑफ फार्च्यून में अपनी खास दोस्तों के साथ दिखाई देंगी.

