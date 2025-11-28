Tere Ishq Mein Social Media Review: धनुष और कृति सेनन एक्टिंग देख क्या बोले लोग, पढ़ें तेरे इश्क में का पब्लिक रिव्यू

Tere Ishq Mein Social Media Review: धनुष और कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' ने सिनेमाघरों में दस्तक दे डाली है. जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तबसे फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. धनुष और कृति सेनन की यह एक म्यूजिकल लव स्टोरी है. 'तेरे इश्क में'के ट्रेलर को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. अब सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद दर्शक सोशल मीडिया पर अपना रिव्यू दे रहे हैं और बता रहे हैं कैसी है धनुष और कृति सेनन की फिल्म.

कैसी है 'तेरे इश्क में'

कोई सोशल मीडिया यूजर ने धनुष और कृति सेनन की फिल्म को देने के बाद इसकी तारीफ की. एक्स पर कई लोगों ने अपना रिव्यू शेयर किया है. नीचे पढ़ें लोगों का रिव्यू:-

Three industries...One year.. Double-digit openings in every zone. Dhanush stands unmatched. 🔥📈



. @dhanushkraja returns to my favourite genre tomorrow. I always had my tears when he does a love film, can't wait for tomorrow 🥹💙



फिल्म के बारे में

'तेरे इश्क में' की कहानी दिल टूटने की साइकोलॉजी को एक रॉ और रियलिस्टिक नजरिए से दिखाती है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे अनसुलझे इमोशंस किसी इंसान को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं. धोखा, नुकसान और साइकोलॉजिकल गिरावट जैसे थीम फिल्म को तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं. बनारस में सेट, यह फिल्म कहानी में असलीपन और दम जोड़ने के लिए देहाती बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया गया है. घाट, सड़कें और कल्चरल सेटिंग कहानी का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं. सपोर्टिंग एक्टर्स भी फिल्म के ड्रामैटिक वज़न में योगदान देते हैं.

म्यूज़िक के हिसाब से, तेरे इश्क में इंडस्ट्री के कुछ सबसे मशहूर नामों को एक साथ लाती है. साउंडट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर ए.आर. रहमान ने कंपोज किया है, जिनका म्यूजिक फिल्म के इमोशनल असर को बढ़ाता है. उनके कंपोजिशन कहानी के टोन से मेल खाते हैं. फिल्म को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और हिमांशु शर्मा ने प्रोड्यूस किया है. शुरुआती दर्शकों ने धनुष को प्यार और गुस्से के बीच उनके जबरदस्त बदलाव के लिए और कृति सने्न को एक लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को दिखाने के लिए तारीफ़ की है.